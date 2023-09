Apuntan pistas a colusión entre policías y criminales

The New York Times | Los mensajes obtenidos no abarcan la noche de la desaparición. Los detalles clave de lo que sucedió siguen sin saberse The New York Times | Ahora, la investigación se encuentra en una coyuntura crucial, las autoridades ordenaron el arresto de 20 soldados mexicanos presuntamente relacionados con los secuestros

Se trata tal vez del caso añejo más famoso de México, 43 estudiantes de una escuela normal rural fueron baleados por la Policía, forzados a subir a patrullas, entregados a un cártel de la droga y nunca más volvieron a aparecer. El misterio ha obsesionado a todo el país durante casi una década. ¿Cómo podría un cártel relativamente desconocido cometer una de las peores atrocidades en la historia reciente de México, con la ayuda de la Policía, mientras el Ejército observaba el secuestro masivo que se estaba llevando a cabo en tiempo real? Una vasta serie de unos 23 mil mensajes de texto no publicados, testimonios de testigos y archivos de investigación obtenidos por The New York Times apuntan hacia una respuesta: Casi todas las agencias gubernamentales de la parte sur de México han estado trabajando secretamente para los grupos criminales durante meses, poniendo la maquinaria del estado en las manos del cártel y quitando cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Los comandantes de la Policía, cuyos oficiales secuestraron a muchos de los estudiantes esa noche del 2014 habían recibido órdenes directas de los narcotraficantes, según muestran los mensajes de texto. Uno de los comandantes les proporcionaba armas a los miembros del cártel, mientras que otros eliminaban a sus rivales de acuerdo a sus órdenes. El Ejército, que monitoreó cercanamente el secuestro pero nunca ayudó a los estudiantes, también ha recibido muchos sobornos del cártel. En los mensajes de texto, que fueron obtenidos a través de teléfonos intervenidos, los traficantes y sus colaboradores se quejaron de la interminable avaricia de los soldados, llamándolos “prostitutas”, y según dijeron “tenían en la bolsa”. Un teniente hasta armó a los sicarios relacionados con el cártel, según dijo un testigo, ayudó a la Policía a cubrir su participación en el crimen después que los estudiantes fueron secuestrados y asesinados. Desde hace tiempo se sabe que los oficiales de la Policía y una serie de funcionarios del Gobierno ayudaron al cártel a secuestrar a los estudiantes o vieron cuando sucedió el delito y no hicieron nada para impedirlo. Aunque los mensajes de texto han sido un éxito para los investigadores, ofreciendo un claro panorama del posible móvil de la colusión entre las autoridades y los asesinos. Menos de dos docenas de mensajes fueron dados a conocer al público. Pero lo que revelan miles de otros más es impactante: Más allá de comprar favores individuales, el cártel, conocido como Guerreros Unidos, convirtió a los oficiales en empleados. El servilismo del Gobierno es lo que hizo posible la masacre de los 43 estudiantes, aseguran los investigadores. Y la lealtad es profunda. Uno de los paramédicos de emergencias que llegó de inmediato al lugar en donde se efectuó el secuestro masivo esa noche tenía un segundo trabajo extraoficial, recolectar inteligencia para el cártel. Durante meses, las escuchas telefónicas lo captaron enviando actualizaciones minuto a minuto sobre cada movimiento de las autoridades al líder de los Guerreros Unidos al que llamó “jefe”. Un médico forense también acató las órdenes del cártel, enviándoles fotos de los cuerpos y evidencia de las escenas del crimen, según muestran los mensajes. Después de matar a algunos estudiantes, los traficantes incineraron los cuerpos en un crematorio que es propiedad de la familia del médico forense, dijeron investigadores. En un testimonio no publicado, un miembro del cártel les comentó a las autoridades que los hornos eran habitualmente utilizados “para desaparecer personas sin dejar rastro”. Los mensajes de texto también ayudan a responder otra pregunta sobre el caso: ¿por qué Guerreros Unidos ejecutó a los 43 estudiantes que iban a ser maestros y no tenían nada que ver con el crimen organizado? Meses después del secuestro, el cártel estaba cada vez más paranoico, presionado por las luchas internas letales y tratando de defender su territorio de sus rivales. Cuando docenas de jóvenes llegaron a la ciudad de Iguala en autobuses de pasajeros –parecidos a los que usa el cártel para contrabandear drogas a Estados Unidos– los traficantes pensaron que era una intrusión de sus enemigos y dieron la orden de atacar. Nueve años después de que desaparecieron los estudiantes, nadie ha sido acusado del crimen, convirtiendo el caso en un símbolo de un sistema fracturado que no puede resolver ni siquiera los casos más brutales. El Gobierno anterior fue acusado de orquestar el ocultamiento de la participación de las fuerzas federales en el secuestro, especialmente al todopoderoso Ejército. Ahora, la investigación se encuentra en una coyuntura crucial. En el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, las autoridades ordenaron el arresto de 20 soldados mexicanos relacionados con los secuestros, incluyendo más de una docena en junio. Las intervenciones telefónicas han sido cruciales para construir el caso. Las conversaciones del cártel fueron interceptadas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en el 2014 mientras investigaba al cártel por traficar drogas en un suburbio de Chicago. México había tratado de obtener los mensajes de texto durante años, los oficiales estadounidenses le entregaron más de 23 mil el año pasado, debido en parte a la desconfianza que tienen del Gobierno mexicano, según dijo un investigador. La DEA rechazó comentar sobre el asunto. Los mensajes obtenidos por The Times no abarcan la noche de la desaparición. Los detalles clave de lo que les sucedió a los estudiantes siguen sin saberse.