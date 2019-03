Apuntan en Morena contra calificadoras

Senadores de Morena presentarán una iniciativa para regular a las calificadoras, a fin de evitar descalificaciones y críticas al Gobierno "sin sustento".

Esto después de que algunas calificadoras, como S&P Global Ratings, bajara la perspectiva de calificación crediticia de Pemex de estable a "negativa".

Para el vocero de la bancada, Salomón Jara, lo que hacen esas empresas especializadas es "descalificar" sin fundamento, provocando problemas económicos, lo que debe frenarse.

Por ello, presentarán mañana una modificación al artículo 340 de la Ley del Mercado de Valores para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revoque autorizaciones cuando cometan violaciones graves.

Actualmente, ese apartado establece:"La Comisión, con el acuerdo de su Junta de Gobierno y previa audiencia del interesado, podrá decretar la revocación de la autorización para organizarse y operar como institución calificadora de valores, cuando: I. Cometan infracciones graves o reiteradas a lo establecido en esta Ley o las disposiciones de carácter general que emanen de ella".

La intención es quitarle el "podrá" por "decretará" la revocación cuando la Comisión considere que dicha calificadora "comete infracciones graves o reiteradas a lo establecido en la ley y presenten evaluaciones o calificaciones que no se apeguen a los principios de independencia, objetividad, rigurosidad, autenticidad, integridad y transparencia o atenten de manera deliberada contra la estabilidad financiera de los mercados o empresa del sector determinado".

Jara aclaró que no están pidiendo que las calificadoras salgan del País.

"Sino que se deben regular, sino que la propia Comisión haga lo que dice el artículo 340, sólo que aquí establece podrán y nosotros decimos que tenga la facultad que debe tener, decretar la revocación de esta autorización", explicó.

"(Las calificadoras) no tienen vergüenza, no tienen autoridad para expresar lo que dicen, le hacen juego al mercado. Nuestro País se está fortaleciendo contrario a lo que dicen las calificadoras. No es correcto empezar un proceso de desestabilización económica o solamente comentar por estar comentando".

En respuesta, el senador del PAN, Gustavo Madero, afirmó que los morenistas muestran su desconocimiento de cómo operan las calificadoras, pues las más importantes son globales y no están sujetas a la legislación de un País.

"No entienden, no tienen ni la más puta y remota idea de lo que están diciendo, estas calificadoras lo que hacen es: son especialistas en medición de riesgos en pagos de ciertos financiamientos, de pago de deuda, qué tanta capacidad va a tener un emisor para hacerle frente a compromisos financieros", comentó.



"Ellos operan desde China y opinan sobre Pemex con la información que presentan a la Bolsa Mexicana o a la de Nueva York, y con esa información pública cualquiera puede opinar".



Aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador o los legisladores no pueden "matar al mensajero" como lo hacían los emperadores cuando les llevaban malas noticias, pues la realidad es que las decisiones del nuevo Gobierno han traído consecuencias para la no inversión.