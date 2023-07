Apunta contra Xóchitl, ahora por contratos con Fox y en MH

Ciudad de México— El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó una vez más contra Xóchitl Gálvez y ahora la acusó de recibir contratos en el sexenio de Vicente Fox y cuando se desempeñó como Delegada en Miguel Hidalgo.

Por ello, el Mandatario sugirió a la organización Mexicanos contra la Corrupción realizar una investigación al respecto.

"Le voy a pedir a Claudio X. González que haga una investigación sobre la empresa de Xóchitl y los contratos que ha recibido del Gobierno de cuando ella fue funcionaria en el Gobierno de Fox y cuando fue Jefa de Gobierno... ya, ya, Delegada en Miguel Hidalgo, porque a eso se dedican ¿No? ¿No hacen investigaciones? Vamos a darle un tiempo a él y a la señora María Amparo Cassar y a ese grupo", expuso en conferencia mañanera.

"Ah, y que le pida información a INAI, al Instituto de la Transparencia, si nos da el resultado de la investigación, vamos a quedar todos muy satisfechos y vamos a poder reconocer que su asociación sí está realmente en contra de la corrupción, ¿cómo lo ven, está bien verdad? Porque esto va ayudar mucho".

Tras ser cuestionado sobre la denuncia interpuesta por Gálvez por violencia política de género, López Obrador aseguró que él no ofende a mujeres.

"No, eso no, yo no ofendo a las mujeres, hay una canción de un compositor tabasqueño, 'todas las mujeres, corazón '", apuntó.

La aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México presentó ante el INE una denuncia en contra del Presidente por violencia política de género alegando que en las mañaneras, el tabasqueño ha declarado que el camino de la hidalguense está decidido por diversos hombres, amén de que la están "inflando".