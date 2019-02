Apuestan por defender la pluralidad política

Ciudad de México— Con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, como principal figura, un grupo de políticos, activistas y representantes de agrupaciones sociales se pronunciaron por consolidar una iniciativa que sirva de contrapeso a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras una reunión de 4 horas, acordaron no mostrarse como un grupo opositor al Gobierno federal, sino defender la pluralidad del país y ofrecer alternativas al cuestionar las políticas del nuevo Gobierno.

Sin embargo, expresaron preocupación por medidas que puedan ser autoritarias, debido a la hegemonía de Morena y el poder que acumula el presidente.

La diputada Martha Tagle dijo que los convoca la intención de ayudar a evitar retrocesos para el país.

“Este es un grupo plural, diverso y queremos contribuir a que se reencaucen muchas cosas.

“En el Gobierno hay buenas ideas, pero que no están bien presentadas y no tienen fundamento, que pueden ser una restauración autoritaria y que nos pueden hacer ir atrás en democracia, y eso no lo podemos permitir”, argumentó.

La legisladora de MC agregó que quienes participan han trabajado en materia de corrupción, seguridad, desarrollo y democracia, temas en los que, dijo, no se puede perder lo logrado.

“Estamos diciendo que queremos contrapesos”, detalló.

Para el expresidente del PRD, Agustín Basave, no es saludable para una democracia una excesiva concentración de poder en una sola persona y, por eso, juzgó indispensables los contrapesos.

El senador sin partido Emilio Álvarez Icaza indicó que han tenido un diálogo sobre las agenda del país en materia de presupuesto y reformas legislativas, para tener un diagnóstico y presentar alternativas.

Un signo preocupante, agregó, es la narrativa de que sólo una lógica es la que vale.

El perredista Fernando Belaunzarán dijo que aun cuando con el nuevo Gobierno no se permiten matices si no se apoya a López Obrador, el grupo busca construir una alternativa y, desde ahí, ser un contrapeso.

“Hay mucha gente que no está en contra de López Obrador, sino que no está de acuerdo con muchas cosas que está haciendo”, planteó Belaunzarán, tras la reunión realizada en un hotel de la Zona Rosa.

Guadalupe Acosta Naranjo advirtió que no van a pedir permiso en las conferencias mañaneras del presidente para integrarse como contrapeso.

Al encuentro acudieron el excanciller Jorge Castañeda; el senador panista Gustavo Madero, Salomón Chertorivski y el alcalde de San Luis Potosí, Xavier Nava.

También Ricardo Pascoe, el exconsejero electoral Alfredo Figueroa y la diputada Lucía Riojas; el escritor Ricardo Raphael; el empresario Juan Francisco Torres Landa; el académico Ricardo Becerra; así como Rubén Aguilar y Héctor Villarreal, quienes trabajaron en el Gobierno de Vicente Fox, entre otros.