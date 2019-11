Aprueban revocación de mandato y consulta

Ciudad de México— La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que modifica reglas sobre la consulta popular e introduce la figura de la revocación de mandato.

Con ello los diputados avalaron los cambios hechos por el Senado en los términos de la convocatoria de la revocación de mandato y la fecha en que podrán votar los ciudadanos.

El dictamen fue aprobado con 372 votos a favor y 75 en contra, por lo que se logró la mayoría calificada en lo general, y tras discutirlas, todas las reservas presentadas al dictamen de revocación fueron rechazadas.

La reforma a los artículos 35, 41, 84 y 122 de la Constitución fue turnada a los Congresos locales.

En el artículo 35 se indica que la revocación de mandato del presidente de la República será convocada por el Instituto Nacional Electoral (INE) a petición de los ciudadanos y deberán cumplir con el tres por ciento de los inscritos en el listado nominal, siempre y cuando, la solicitud la presenten ciudadanos de 17 entidades federativas.

Se debe cumplir a su vez con el requisito del 3% de los electorales de cada entidad.

A los 30 días el INE verificará las firmas y emitirá la convocatoria respectiva.

La revocación de mandato se podrá solicitar en una sola ocasión durante un sexenio y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del período constitucional.

El ejercicio se realizará 90 días después de la convocatoria emitida y no debe coincidir con procesos electorales.

Se exige el requisito del 40% de participación de la lista de electores, a fin de que sea válido el ejercicio.

Como en una elección, el INE organizará la consulta y emitirá los resultados.

El resultado podrá ser impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual dará el cómputo final y, si procede, emitirá la declaratoria de revocación de mandato.

Al defender la propuesta, la priista Dulce María Sauri explicó que se retiró del dictamen la disposición de que fuera el propio presidente de la República el que pudiera solicitar la revocación de mandato y que se realizara el ejercicio el mismo día de la elección federal para renovar la Cámara de Diputados.

“Al activar el mecanismo de revocación de mandato, no será el Gobierno ni el presidente ni el Congreso, sino grupos de la sociedad que quieren que el presidente se vaya antes de que haga más daño”, expresó.

“Sólo la ciudadanía podrá activar el mecanismo constitucional”.

El panista José Elías Lixa acusó que la revocación de mandato es un nuevo cuento del “cuatroteísmo”.

Se puso el requisito de 3% del padrón electoral, dijo, para que se pida una consulta de revocación de mandato, lo que se tendría que conseguir con la firma de 2 millones 700 mil ciudadanos.

Tal monto podría permitir que hubiera 11 partidos políticos nuevos, añadió.

El legislador mencionó que si se reunieran las firmas, se tendría que cumplir con el 40% de la participación de los ciudadanos, para que el ejercicio fuera válido, que serían 35 millones de mexicanos.

Agregó que, en todo, si se lograra la validez del ejercicio, no sería cierto el lema de que el “pueblo pone y el pueblo quita”, porque si los electores pudieran quitar a un presidente, no podrían decidir quién sería su sucesor, porque no habría convocatoria a nueva elección, sino que el nuevo mandatorio sería designado por el Congreso.

“Nos saldría más caro el caldo que las albóndigas y es posible que termine (de presidente) un nuevo fanático de la 4T”, advirtió.

Finalmente, mencionó que en la reforma no se le pone presupuesto al INE para realizar el ejercicio de revocación de mandato.