Aprueban 'Movimiento Justicialista'; otro partido nuevo

Luego de que el Tribunal Estatal Electoral ordenara al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), revisar los requisitos para la aprobación de 'Juventud Justicialista AC' como partido político, el Instituto aprobó por unanimidad en sesión extraordinaria el día de hoy, al nuevo partido que se llamará ahora Movimiento Justicialista.

En mayo pasado, el Instituto Estatal Electoral negó el registro como partido político a la organización ciudadana Juventud Justicialista AC, tras argumentar que le faltaron 250 firmas para cumplir el numero de afiliaciones.

Sin embargo el representante legal de Movimiento Justicialista, Braian Leonardo Sandoval Gatica, argumentó que no les faltaron firmas, sino que el IEEPCNL las rechazó por considerarlas "falsas", y por eso acudieron al Tribunal Electoral, quien resolvió a favor de ellos.

"No nos faltaron firmas, nosotros hicimos casi las 13 mil cuando el instituto pide 10 mil 911, ellos argumentaron que las firmas no se parecían, queriendo decir que quizá eran falsas, por su puesto que no eran falsas las firmas, nuestras firmas son practicamente un 80 por ciento de estudiantes", dijo el representante.

El Instituto avaló otorgarle el mismo presupuesto que a los otro cuatro partidos aprobados este año, que consta de un millón 995 mil 770 pesos para este año.

El partido aprobado el día de hoy, Movimiento Justicialista, buscará cambiarse el nombre para aparecer en la boleta electoral como "Partido Justicialista".

Además, el representante legal manifestó su intención de contender en las elecciones de 2024 sin establecer alianzas con otros partidos políticos, y de conseguir puestos en alcaldías y diputaciones.

"Vamos a llenar todas las candidaturas que nos son dadas, que son todos los ayuntamientos y todas las diputaciones", dijo.

"Al principio no podemos ir en alianza con ningún partido y realmente no buscamos una alianza con ningún partido".

Con la aprobación de Movimiento Justicialista, Nuevo León tendrá 12 partidos políticos en la boleta electoral de los siguientes comicios electorales.