Aprueban matrimonio igualitario en Nuevo León

Monterrey.- A más de cuatro años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó disposiciones del Código Civil que establecían que el matrimonio sólo procedía entre un hombre y una mujer, el Congreso de Nuevo León aprobó establecer el matrimonio igualitario.

La aprobación de las reformas a diversos artículos del Código Civil fue con 23 votos a favor de Diputados de todas las bancadas - apenas 1 más de los necesarios- y 10 en contra.

De la fracción del PAN votaron a favor Carlos de la Fuente, Lilia Olivares, Fernando Adame, Jesús Gómez y Mauro Molano; del PRI, Heriberto Treviño, Jessica Martinez, Alhinna Vargas, Ana González, Elsa Escobedo, Gabriela Govea, Javier Caballero, Jesús Aguilar, Lorena de la Garza y Ricardo Canavati Hadjópulos; de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, Iraís Reyes, María Guadalupe Guidi, Norma Benítez, Rodolfo Farías; de Morena, Waldo Fernández y Anylú Hernández, y del PVEM, Raúl Lozano.

El único de los coordinadores que votó en contra fue Eduardo Gaona, de MC.

"Sólo pueden celebrar esponsales los hombres y mujeres que han cumplido dieciocho años", se establece en las reformas aprobadas al artículo 140 del Código Civil.

El matrimonio, se precisa en el 147, "es la unión legítima de dos personas para guardarse fidelidad y crear entre ellos una comunidad de vida permanente y ayuda mutua".

En las reformas al 148 se establece que, para contraer matrimonio, los hombres y las mujeres necesitan haber cumplido dieciocho años, y en el 291 Bis se precisa que el concubinato es la unión de dos personas, que durante más de dos años hacen vida marital sin estar unidos en matrimonio entre sí.

La aprobación de las reformas fue calificada como un hecho histórico con el que se paga una deuda con las personas de la diversidad sexual, pues se reconocen sus derechos y se avanza hacia su no discriminación.

En el Pleno, no hubo oradores en contra de las reformas -que habían sido postergadas en varias ocasiones-, pero sí a favor.

Martínez, Hernández, Reyes, Lozano, Fernández y Benítez, se pronunciaron a favor de las reformas.

Casi al borde de llanto, Martínez, quien llegó al Congreso como parte de la comunidad LGBT+, dijo sentirse satisfecha de que el reconocimiento del matrimonio igualitario avanzara y agradeció a los coordinadores de las fracciones del PRI y del PAN, ser "hombres de palabra" que sabían cumplir compromisos.

"Las personas de la comunidad LGBT solamente tenemos algo seguro cuando presentamos iniciativas y es que vamos a recibir un no, pero de vez en cuando, recibimos un sí, y ese sí nos cambia el mundo, nos cambia la vida. Es un sí que nos acerca a garantizar nuestra dignidad como personas en una sociedad que históricamente nos ha despreciado", expresó.

"Esto es un gran avance, un avance extraordinario para el Estado... creo que se alinearon los astros para sacar adelante este tema, aunque la mayoría de ustedes no son parte de la comunidad LGBT.

"La discriminación no es una opción de vida, en realidad es una conducta prohibida por nuestra Constitución y sanciona en nuestro Código Penal".

La aprobación de las reformas se dio en medio de aplausos de personas de la diversidad sexual presentes en las galerías del recinto.

Jennifer Aguayo, de Movimiento por la Igualdad, dijo que las reformas no sólo eran para que personas del mismo sexo pudieran casarse, sino para que pudieran tener certeza en cuanto al patrimonio que lograrán y esquemas de seguridad social, principalmente.

"Esta reforma nos incluye vivienda, nos incluye salud, educación, porque el tema no es si podemos o no podemos casarnos, el tema es lo que implica el que esto no estuviera en el Código Civil, porque en otro tipo de leyes nos quedábamos trabados porque seguía diciendo hombre, mujer, el Código Civil y hay trámites en los que no podíamos avanzar", expresó.