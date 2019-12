Aprueban en lo general Ley de Amnistía

Ciudad de México— El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley de Amnistía con 306 votos a favor, 129 en contra y 4 abstenciones.

La discusión de las reservas presentadas a 7 de los 8 artículos que conforman la ley continúa, las cuales fueron propuestas por diputados del PAN, MC, PES, PRD y Morena.

Los legisladores Rubén Cayetano y Tatiana Clouthier de Morena reservaron los artículos 1 y 5, para ampliar la amnistía a quienes hayan sido imputados por algún delito derivado de la actividad de brindar seguridad a su comunidades apegado a sus sistemas de usos y costumbres.

Así como la eliminación de este beneficio al delito de robo simple sin violencia, siempre que la pena de privación de la libertad no supere los cuatro años.

La Ley de Amnistía modifica los alcances de la liberación de personas acusadas por diversos delitos.

Plantea que los ilícitos susceptibles de ser amnistiados son: la interrupción del embarazo, que incluye a la mujer que interrumpió el embarazo y a los médicos que lo hayan practicado; delitos contra la salud como el consumo de narcóticos en una dosis limitada.

También, los delitos cometidos por indígenas a quienes no se haya respetado el debido proceso; el robo simple, no reincidente; y la sedición y delitos políticos, con excepción del terrorismo.

La ley favorecerá a personas contra quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden federal, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, y por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la ley.