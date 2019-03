Aprueban convocatorias para contralores

Ciudad de México— El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó las convocatorias para elegir a los titulares de órganos internos de control en la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Desde la reforma política de 2014, la Cámara de Diputados tiene la facultad de designar a los contralores de los órganos autónomos, y en todos los casos se necesita el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno.

La Junta de Coordinación Política presentó al Pleno tres convocatorias, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.

Para los tres casos se establece el plazo del 19 al 22 de marzo para que se realicen las solicitudes de inscripción de aspirantes.

Del 25 al 29 del mismo mes se realizará la revisión de expedientes y se determinará quiénes aprueban ls requisitos.

Las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación deberán presentar los dictámenes con la propuesta de nombramiento a más tardar el 8 de abril, aunque la convocatoria da siete días naturales más, por si es necesario más tiempo, para realizar el análisis de expedientes y emitir el dictamen.

En el caso de la Fiscalía General, se trata de un nombramiento por cuatro años, con posibilidad de reelección por única vez.

Se piden cinco años de experiencia, edad mínima de 35 años, acreditar que el candidato no ha sido consultor o auditor externo o por un despacho en cuatro años previos al nombramiento.

Por ese mismo tiempo también se pone la prohibición al contralor de la Fiscalía General de haber sido Secretario de Estado, senador, diputado federal, Gobernador, Jefe de Gobierno, Procurador o dirigente de partido político o haber sido postulado a cargo de elección popular.

En el caso del contralor del INE, la convocatoria señala que instituciones públicas de educación superior podrán proponer nombres de candidatos.

Se ponen las mismas condicionantes de no haber sido Secretario de Estado, Fiscal o Procurador, Jefe de Gobierno o Gobernador.

Se añaden en este caso los cargos de subsecretario y oficial mayor en dependencias del Gobierno federal, en los últimos cuatro años.

Además, se precisa para este caso que los candidatos no deberán haber sido parte del Servicio Profesional Electoral ni del Servicio Profesional Electoral Nacional en el último proceso de elección federal.

El titular del órgano interno de control del INE durará en el cargo seis años y puede ser reelecto por una ocasión.

En la convocatoria para el contralor del INEGI se precisa el requisito de que los candidatos no deberán haber pertenecido a despachos de consultoría o de auditoría, o haber realizado esos servicios en forma externa, en un periodo de cuatro años.