Aprueba Senado nueva Ley Orgánica de Poder Judicial

Archivo/ Agencia Reforma

Ciudad de México.- Con 94 votos en favor, 19 en contra y dos abstenciones, el Pleno del Senado aprobó la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyos ordenamientos fortalecen al Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

La bancada del Movimiento Ciudadano (MC), el independiente Emilio Álvarez Icaza y al menos cinco panistas votaron en contra, tras sostener que mantiene algunos de los "vicios" que afloraron en la reforma al aparato judicial.

"No empoderemos a una sola persona. No está bien que una sola persona decida el futuro de una investigación ante la queja de un particular", alegó el panista Damián Zepeda.

En el mismo tono, el coordinador del grupo emecista, Dante Delgado, explicó que no iban a respaldar una reforma concentradora del poder, que evidencia vínculos del Ministro Zaldívar con el Presidente de la República.

"Es una reforma que permite la concentración del poder en el Presidente de la Judicatura, que lo es al propio tiempo el Presidente de la Suprema Corte, y que está soportado por consejeros, vinculados al titular del Poder Ejecutivo, por el representante del titular del Poder Ejecutivo y por tres magistrados que representan al propio Poder Judicial", resumió.

Desde la perspectiva del ex dirigente del movimiento naranja, "esa concentración del poder en la figura del presidente de la Corte, afecta la independencia de jueces y magistrados, como se ha demostrado en los hechos, frente a un titular del Poder Ejecutivo que interviene en decisiones, no sólo borrando a las Secretarías de Estado, sino queriendo intervenir de manera directa en otros Poderes".

"Tampoco avalaremos una reforma basada en lo que pareciera ser el tribunal de Torquemada, para la persecución de jueces y magistrados, anulando su propia autonomía e independencia".

Por Morena, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca, aseguró que se atacará el nepotismo, el tráfico de influencias, el acoso y hostigamiento sexual en el seno de los juzgados.

"Vamos a dar a la procuración de justicia los elementos que le permitan atender los reclamos de estos tiempos", dijo.

La priista Claudia Ruiz Massieu afirmó que la nueva ley orgánica "sienta las bases normativas para fortalecer a las instituciones con cargo a la impartición de justicia, con el propósito de hacer realidad el tránsito desde el texto constitucional hasta la realidad cotidiana de las personas".

En el curso de la sesión, los senadores aprobarán un paquete de leyes que comprenden un nuevo servicio de carrera.