Aprueba INE calendario para proceso electoral de 2024

Ciudad de México.- La Junta General Ejecutiva del INE aprobó el calendario de tareas clave para el desarrollo del proceso federal electoral 2024.

Así, el arranque formal de los comicios con los que se renovará la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, arrancará entre el 4 y 8 de septiembre.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, advirtió que durante el período del 1 de agosto de 2023 al 30 de agosto de 2024, más de 17 mil empleados electorales se verán abrumados por las 612 actividades clave programadas en 116 subprocesos y 53 procesos, lo que implicará una carga de trabajo constante sin descanso.

"Es un documento que marca el rumbo del proceso más todo lo que se le sume. A partir de hoy el tema es si cumplimos o no cumplimos, se dice muy fácil un número (de actividades), pero implica la responsabilidad de todos. El compromiso es muy alto, no podemos quedarle mal a México, a nuestros estados, a nuestras familias.

"No sé si decir 'gracias' o 'pobres', porque a partir de aquí no tendremos paz, porque sabemos qué tanto nos toca. Este documento nos está diciendo que no tendremos vida. Entiendo que los tiempos que comienzan se van a poner cada vez más difíciles", indicó.

Además de las actividades para la elección federal, se sumará la coordinación con los institutos electorales locales, pues todas las entidades tendrán algún tipo de elección.

Preocupa cadena de custodia e inmueble

La presidenta del INE resaltó la importancia del traslado seguro de los paquetes electorales desde las casillas hasta las sedes de conteo final, conocido como "cadena de custodia", como un tema de gran relevancia y que requiere una mejora en la administración general de la institución para garantizar la integridad del proceso electoral.

"La cadena de custodia es un tema que no podemos volver a poner en riesgo y lo único que asegura no poner riesgos en ningún punto es estar correctamente coordinados", añadió.

También aseguró que le preocupa las condiciones estructurales del edificio del INE ubicado en la Calle de Moneda 64, en Tlalpan, pues así se ubican áreas clave, como el PREP, Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, Unidad de Fiscalización, Informática y Unidad de lo Contencioso.

"El edificio de Moneda es todo un caso. No podemos irnos al proceso pensando que en una lluvia se nos va a caer el sistema, el cómputo, que habrá una inundación, y no veo que prosperen los trabajos de quien nos está rentando, es muy alto la erogación que se hace (en renta).

"Es una alerta súper roja la que tenemos en ese edificio, porque tenemos áreas bastante sensibles, busquemos alternativas de solución, no me imagino que por una lluvia nos pongan 'a parir cuates', como dicen en mi rancho, eso no podemos permitirlo. Lo que le duele a un área le repercute a otra", advirtió.

Fechas:

Septiembre

4 al 8 de septiembre arranque del proceso

1 al 9 de septiembre registro de observadores electorales

1 al 30 de octubre determinar topes de gastos de precampaña y campaña

Noviembre-diciembre la instalación de consejos locales y distritales

Enero el registro de plataformas electorales

6 de febrero primera insaculación para funcionarios de casilla, la segunda será el 6 de abril

Del 15 al 29 de febrero registro de candidaturas

30 de abril la aprobación del Padrón y Lista Electoral que se usará en la elección

Entre el 13 al 20 de mayo voto anticipado y en prisión

Del 18 de mayo al 2 de junio voto electrónico

2 de junio elección