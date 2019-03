Aprueba Congreso de NL ley antiaborto

Con 30 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, el Congreso de Nuevo León aprobó la reforma al artículo 1 de la Constitución del Estado para garantizar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Con el aval, se adicionó un segundo párrafo al artículo 1 de la Constitución local.

"El Estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal", establece la reforma.

En abstención votaron Julia Espinosa, de Morena, y Marco González, del PRI.

Mientras que los diputados Ivonne Bustos, del Partido Verde; Luis Donaldo Colosio y Mariela Saldívar, de Movimiento Ciudadano; María Dolores Leal, de Nueva Alianza; y Claudia Tapia, Ramiro González, Luis Armando Torres y Arturo de la Garza Garza, de Morena, dieron su voto en contra.

A las 12:51 horas, el panista Félix Rocha inició la lectura del dictamen, que concluyó a las 14:03 horas, y tres minutos después arrancó el debate.

A favor de la reforma hablaron los diputados locales Claudia Caballero, Luis Susarrey y Eduardo Leal, del PAN; María Guadalupe Rodríguez, del PT; Celia Alonso y Leal, de Morena, y Tabitha Ortiz, del PES.

En contra lo hicieron Ramiro González, Claudia Tapia y Luis Armando Torres, de Morena; María Dolores Leal, de Nueva Alianza; Ivonne Bustos, del Partido Verde, y Mariela Saldívar, de Movimiento Ciudadano.

Claudia Caballero dijo que garantizar la vida desde la concepción es legislar a favor del ser humano.

"¿De qué sirven otros derechos si no tenemos el derecho a la vida?", cuestionó, "el feto es humano y debemos buscar que prevalezca su derecho a la vida... yo voy a estar del lado correcto de la historia".

Desde la galería, uno de los asistentes le gritó "¡hipócrita!" y "¡misógina!"; además, cuando la legisladora terminó su participación otro le advirtió "¡espero que tu hija nunca sea violada!".

González, Tapia, Torres, Leal y Bustos dijeron que la reforma no pugna por los derechos de las mujeres y las criminaliza, va contra acuerdos internacionales y jurisprudencias, además de que no se discutió en mesas de trabajo.

Incluso, Bustos añadió que debía legislarse para garantizar los derechos de niños y niñas.

Saldívar invitó a los diputados inconformes con la falta de análisis de la iniciativa a que se manifestaran votando en abstención.

Celia Alonso y Leal, de Morena, dijo que todo acto tiene consecuencias y que las mujeres cuentan con opciones para evitar el embarazo.

"Luchan por los animales y olvidan hacerlo por la vida de un ser humano... hay muchas alternativas para que las mujeres no se embaracen: están las pastillas, el uso del condón, aunque a veces no quieran usarlo", expresó.

"La vida no puede ser trastocada por ningún motivo".

La también morenista Julia Espinosa de los Monteros anunció su voto en abstención por considerar que no podía reformarse la Constitución con argumentos de 2014, cuando eran otras las generaciones y las condiciones.

"Estamos en contra de los retrocesos humanos", dijo.

Además, precisó que solo la Constitución federal puede definir qué se considera persona.

Al votar el dictamen, los grupos a favor y en contra de la medida se confrontaron con gritos y consignas.

"Sí a la vida", lanzaron los que apoyaron la reforma, mientras los otros calificaron al Congreso de retrógrada.