Aprueba comisión prohibir condonación de impuestos

Ciudad de México— La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma al artículo 28 constitucional para prohibir la condonación de impuestos.

Los legisladores emitieron 20 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones del PRI, quienes anunciaron que presentarán reservas una vez que el dictamen sea discutido en el Pleno.

Los priistas demandaron que desde la reforma constitucional se elimine la facultad del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de condonar impuestos.

María Alemán advirtió que, de no hacerlo, se crearía una puerta giratoria, ya que las condonaciones se prohibirían por un lado y se posibilitarían desde otro.

"Nosotros también (estamos a favor de eliminar las condonaciones), por eso queremos que se elimine la facultad del Poder Legislativo de incorporar el artículo que posibilita al SAT a dar condonaciones; si ustedes tajantemente están en contra, tan así que no quieren prever ningún tipo de excepción a la condonación, me parecería que no estarían en contra de cerrar esa puerta", le dijo la priista al diputado de Morena, Pablo Gómez.

"Porque si no es una puerta giratoria: estamos prohibiendo de un lado, pero del otro lo habilitamos. Tenemos que prohibir la posibilidad de que en la Ley de Ingresos nosotros, como cada año, como se ha venido haciendo costumbre, se establezca la posibilidad al SAT".

En respuesta, Gómez afirmó que su partido no quiere hacer excepciones a las condonaciones y propuso que en casos como catástrofes naturales se haga uso de otros instrumentos como los estímulos fiscales.

"No vamos a hacer excepciones a las condonaciones, sino que las catástrofes económicas o catástrofes naturales tengan un tratamiento fiscal diferente () Yo hablé de una reforma de la Ley de Ingresos o de los estímulos fiscales como mecanismo de respuesta con el propósito de bajar la carga fiscal de determinados lugares cuando así sea necesario", indicó.

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para efectos de la programación legislativa.