'Aprobar reforma electoral es un deber', dice AMLO al PRI

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en duda alianza con el PRI para la reforma electoral y afirmó que la aprobación de ésta debe ser un deber para quienes buscan una verdadera democracia en el país.

"Los que ya se han destapado como presidenciales del primer manifestado, antes de plantear una alianza con los partidos de oposición, tienen que sumarse a esta defensa del INE. Con este posicionamiento, ¿cómo hará Morena para construir acuerdos con el PRI para lograr sacar esta reforma electoral?"

"Pues no sé que vayan a decidir los legisladores nuestros y si se van a poder hacer alianzas o no. Yo siento que es un deber de la gente que quiere de verdad la democracia el que se lleve a cabo una reforma electoral, independientemente de si se va aprobar o no se va a aprobar", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el presidente volvió a criticar a los opositores a su reforma electoral y los llamó cretinos, corruptazos e inmorales por defender al INE.

"En el 2012, cuando le dan el triunfo al presidente Peña, presentamos denuncias, todo, siempre protestas aquí en el Zócalo. ¿Qué creen que resolvieron los del INE? Una de nuestras denuncias era que habían rebasado el tope de campaña. ¿Cuál fue el dictamen?, que los que habíamos repasado el tope de campaña éramos nosotros, no el PRI y su candidato el licenciado Peña.

"¿Ese es el INE que defienden? ¿Eso eso es lo que quieren? ¿Eso es lo que llaman, con la reforma electoral, buscar destruir la democracia? Cretinos, corruptazos, inmorales", expresó López Obrador.

Ayer, el mandatario federal atizó sus críticas contra los opositores a la reforma electoral a quienes calificó de rateros, racistas, deshonestos e hipócritas, y arremetió contra los organizadores de la movilización convocada para el próximo domingo 13 de noviembre.

El presidente consideró que la movilización no busca defender la democracia, sino atacar a su Gobierno, pues es convocada y auspiciada por quienes siempre han estado en contra de su proyecto.