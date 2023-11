'Aprieta' AMLO a gabinete para cumplir a Yaquis

Guaymas, México.- Aunque confió en que su proyecto tendrá continuidad en 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador apuró a integrantes de su gabinete a cumplir con todos los compromisos establecidos en el Plan de Justicia Yaqui antes de que termine el sexenio.

"Se ha avanzado, ya se han entregado alrededor de 32 mil hectáreas, pero como aquí se dijo y ustedes lo están planteando en su escrito, falta todavía. Les informo que hay voluntad para cumplir, que sigamos restituyendo las tierras a los pueblos Yaquis. Aquí nos acompañen subsecretario de Egresos y él tiene la instrucción de que si se necesitan recursos, si se necesita presupuesto, él va a autorizarlo, para que se avance más en la restitución de las tierras", dijo.

"También pensando en el tiempo que nos queda, 10 meses, tenemos que avanzar y aprovecho hacer un llamado para todos los servidores públicos para que nos apliquemos a fondo y podamos avanzar lo más posible. La verdad es que estoy seguro que va a haber continuidad, pero es mejor actuar de manera precavida. Va a haber continuidad, porque el pueblo está apoyando la transformación, pero no debemos de confiarnos".

De visita en el pueblo de Huírivis, en el Municipio de Guaymas, el mandatario puso plazos fatales a funcionarios federales y dejó encargos específicos hasta al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para terminar con los pendientes en el resarcimiento de tierras, la distribución del agua, obras de desarrollo y programas de Bienestar.

"Tenemos que avanzar lo más que se pueda, el presidente Juárez decía avancemos, aprovechemos el tiempo para que si los reaccionarios nos vencen, que les cueste trabajo dar marcha atrás a lo que ya se avanzó, a lo que ya se logró, por eso tenemos que aplicarnos más en estos 10 meses", señaló.

"Tengo la dicha de contar con el apoyo de mujeres, de hombres que forman parte del Gobierno de la República y que actúan con convicción, son gentes de trabajo, mujeres y hombres y además honestos, honestas y formamos un equipo, lo mismo es una bendición el que se haya ganado por voluntad del pueblo de Sonora, la gubernatura y que tengamos un gobernador como Alfonso Durazo. Se alinearon los astros".

El jefe del ejecutivo adelantó que, antes de que concluya su Administración, realizará otras tres visitas a la región a finales de febrero, el siguiente domingo a las elecciones presidenciales, en junio, y en septiembre, antes de entregar la banda presidencial a quien lo suceda en la Presidencia.

Al responder a un pliego petitorio de los pueblos originarios, López Obrador giró instrucciones específicas.

A la Comisión Nacional del Agua le ordenó concluir la construcción del acueducto y terminar, este mismo, año con los trámites que se hagan falta para el distrito de riego.

"En cuanto al agua, la verdad son dos obras importantes que tenemos que dejar terminadas, no podemos dejarlas inconclusas, una es el acueducto y otra es el distrito de riego. Apunté que se lleva un avance del 71.65 por ciento y si es así, pues podemos inaugurar en febrero, a finales, ¿cómo ves Arón", preguntó a Arón Mastache, funcionario de Conagua.

"También hay que seguir trabajando el nuevo sistema de riego, eso si lleva más tiempo, pero pasando la veda electoral, a ver si lo inauguramos, empieza la veda en marzo y termina la primera semana de junio. Entonces, para el día 9 de junio ya quedamos y estoy de nuevo con ustedes".

El presidente también apresuró a Germán Martínez, titular de la Conagua, con la finalidad de que apresure la tramitología y que el distrito de riego ya quede en manos de los yaquis.

"Para entonces considerar lo que están planteando los gobernadores yaquis, el distrito de riego que ya existía, que se entregue ya el manejo a los pueblos yaquis, pero eso no esperemos ni febrero ni junio, eso ya este año. Aquí está el ingeniero Germán Martínez ¿ cuando le entregamos? Porque esto es una cuestión de trámite ¿de qué depende?", le cuestionó.

"Considero que el mes de julio, mediados de julio podríamos concluir toda la entrega", respondió Martínez.

"No, no lo acepto. La entrega ¿cuándo? Si se puede ¿cuándo? El día 1 de diciembre. No voy a estar yo, pero ese día es viernes y cumplimos cinco años de gobierno, ese día viene el ingeniero German a entregar", sentenció.

El presidente pidió la colaboración del gobernador y de Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para que también se apliquen con los pendientes del Plan de Bienestar General.

"Tomamos en cuenta las peticiones, lo que están solicitando en el escrito, eso se lo encargo a Alfonso Durazo y a Adelfo Regino, que nos ayuden para ir avanzando en lo que están proponiendo. Hay que avanzar más para terminar lo de el hospital. Para agosto.

"Hay que avanzar en todo lo que tiene que ver con desarrollo urbano, vivienda, con los caminos, con la electrificación, en fin, terminar todo. Y yo vendría todavía tres veces", agregó.