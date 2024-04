Apoyos sociales sí corren riesgo si no triunfamos: Delgado

Ciudad de México.- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que el INE no puede hacer una campaña como la que solicita la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, porque los programas sociales sí están en riesgo si gana la oposición en el próximo proceso electoral.

En conferencia, indicó que los apoyos sociales de esta Administración podrían desaparecer, porque en los últimos años, el PRI y el PAN han votado en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

"No puede hacer el INE una campaña como la que está pidiendo la derecha, porque sí están en riesgo los programas si no triunfa nuestro movimiento", reiteró.

Delgado presentó una tabla con el título "Votación del PRIAN en materia de programas sociales", en la que se da cuenta de los votos que ha emitido la oposición en contra del PEF desde 2019 hasta 2024.

El líder morenista dijo que con ello queda demostrado que han votado en contra del presupuesto para los programas sociales; no obstante, el PEF contempla todos los rubros de gasto del Gobierno federal.

Delgado calificó como una hipocresía que Gálvez le solicite al INE una campaña para decir que los programas sociales no están en riesgo, porque sí lo están.

"Si no tenemos la mayoría lo votarían en contra, entonces no habría presupuesto para las pensiones, para las becas y para los apoyos. Es una hipocresía que ahora la candidata del PRI y del PAN le pida al INE que haya una campaña donde diga que no están en riesgo los programas sociales gane quien gane, claro que están en riesgo si gana la derecha", insistió.

Al referirse al debate presidencial del próximo domingo, el líder de Morena advirtió que en ese ejercicio el INE se juega su credibilidad.

Recordó que su partido solicitó la remoción de uno de los moderadores, ante su "incapacidad para moderarse", y aunque ésta no se dio, dijo esperar que en el debate actúen a la altura de las circunstancias.

"El INE se juega su credibilidad, porque nosotros pedimos la remoción de ese moderador ante su incapacidad para moderarse y el día de ayer se celebró una sesión donde ya les entregaron las preguntas, entonces tenemos que confiar en ellos, cuando en el debate público a uno de ellos, por lo menos, no le gusta el Gobierno de la transformación.

"Ya advertimos que puede haber ahí una falta de imparcialidad en su actuación, entonces esperemos que estén a la altura, que no traten de darle ventaja a la candidata del PRI y del PAN", señaló.

Delgado aseguró que Claudia Sheinbaum está preparada para el debate, el cual, sostuvo, ganará de manera contundente.

Cuestionado sobre la seguridad de los candidatos a cargos de elección popular, advirtió que no cambiarán su forma de hacer campaña, incluso en estados como Guanajuato, donde hace unos días fue asesinada la candidata a la Alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán.

"Sí van a tener protección, van a tener la coordinación de la Guardia Nacional, seguramente tendrán que tomarse otras precauciones, pero lo nuestro es la campaña con la gente", dijo.

Respecto a la solicitud de protección a 40 candidatos de Guanajuato, informó que el INE ya les dio copia del oficio que envió a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, para atender la petición y ya tiene información de las y los candidatos de que ya fueron contactados para organizar la logística y que tengan protección de la Guardia Nacional.

Agregó que, hasta ahora, a nivel federal han solicitado protección para 47 candidatos de Morena y de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" a diputados federales, dos senadores y tres Gubernaturas. A estos se suman los 40 de Guanajuato.

Sobre el video del hijo de Xóchitl Gálvez, dijo que no se meterán en eso, porque "no somos iguales".

"Nosotros preferimos esta discusión: que nos conteste el PRI y la derecha, porque votaron en contra del presupuesto a las pensiones, a las becas, a los apoyos para personas con discapacidad", expresó.