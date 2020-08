Aportaciones a campaña de AMLO no son ilegales

Reforma / Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena

Ciudad de México— Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, afirmó que las donaciones millonarias en efectivo para apoyar la campaña de Andrés Manuel López Obrador, no son iguales a los casos Monex u Odebrecht para financiar a Enrique Peña Nieto.

Desde Villahermosa, Tabasco, el aspirante a la dirigencia de Morena aseguró que la aportación de dinero en efectivo de David León a Morena, a través de Pío López Obrador, hermano de Andrés Manuel López Obrador, es solo una más de las muchas que se hicieron por simpatizantes y militantes en diversos momentos para apoyar al hoy Presidente.

Reforma publicó que exconsejeros electorales Pamela San Martín y Marco Baños alertaron que el dinero entregado por David León es un indicio de financiamiento ilegal a Morena y que el INE debe verificar, sin esperar a una denuncia, si el dinero fue reportado oportunamente.

"Creo que esos exconsejeros son de ese grupo de ciegos que no vieron el financiamiento del caso Monex en la campaña de Enrique Peña Nieto y que les pasó de noche también el tema de Odebrecht.

"Deberían mirarse primero al espejo de que lo que ellos no hicieron, y no tratar de confundir a la gente, porque no estamos en un caso igual. Estamos, lo que vemos exhibido, es la aportación de un ciudadano al movimiento, como se hizo por muchos de nosotros en distintos momentos y ocasiones con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con gasolina, con agua, con fotocopias, con distribución de volantes", manifestó Delgado en rueda de prensa.

Negó que haya habido desvío de recursos públicos del Gobierno de Chiapas, por ser David León un colaborador cercano del entonces Gobernador Manuel Velasco.

"Así se construyó el movimiento, con el esfuerzo de millones de mexicanos sin el uso de recursos públicos.

"Pero éste es un Gobierno además donde prevalece la ley y ya se ha anunciado que ese caso va a ser investigado", manifestó Mario Delgado.

Aseguró que Morena está favor de que se investigue el origen y destino de los recursos recibidos por el hermano del Presidente.

"Que se investigue para deslindar responsabilidades si hay algo que perseguir. Pero nada más, sí, no tratar de confundir a la gente.

Indicó que el pueblo de México está muy bien informado y no se le puede engañar, porque hay una estrategia de la "derecha corrupta", que pretende confundir a la gente.

"Una cosa es lo que ha ya denunciado Lozoya, los sobornos, los moches que vimos durante tantos años en la Cámara de Diputados y en otros gobiernos.

"No, no somos iguales a ellos. Ya se ha anunciado también que ese caso va a ser investigado, pero sí hay que diferenciar entre los cañonazos, los sobornos, la corrupción institucionalizada que hubo con el PRIAN, y una aportación ciudadana, voluntaria. Es muy diferente", comparó el legislador federal.