Aplicarán nueva estrategia de seguridad contra el narco

Ciudad de México— El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, sostiene una reunión privada en Zamora, donde pondrá en marcha una nueva estrategia de seguridad.

Ayer, un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) irrumpió en ese municipio y tomó el control de sus calles.

A bordo de decenas de camionetas rotuladas con las iniciales del grupo criminal, sujetos encapuchados y con armas largas mataron a cuatro policías municipales, y dispararon contra la casa del secretario del Ayuntamiento y contra las ventanas y paredes del Hospital Regional.

Hoy, el mandatario estatal pondrá en marcha en ese lugar el Plan de Seguridad Zamora, pero antes sostiene un encuentro privado con diferentes corporaciones.

"Me encuentro ya en Zamora para poner en marcha el plan de seguridad, porque no estamos dispuestos a ceder ningún espacio ganado a los criminales. Cada acto suyo, tendrá una respuesta contundente de mi gobierno", escribió el Mandatario estatal en su cuenta de Twitter.

"Hago un llamado al @GobiernoMX, a los ayuntamientos y a la sociedad en su conjunto, a que no bajemos la guardia. Hasta donde estén los delincuentes, iremos por ellos. Ni un paso atrás".

Según fuentes consultadas, en el encuentro están representantes de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía del Estado, además de representantes del Gobierno federal, quienes integran el Grupo de Coordinación Michoacán.

Después de la reunión privada, Aureoles hará el anuncio oficial de la nueva estrategia de seguridad.

También ayer, pero en La Huacana, líderes de autodefensas sometieron a un grupo de soldados para presionar a sus mandos a regresar las armas de alto poder que les decomisaron en un operativo militar.