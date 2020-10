Aplicará partido sondeo espejo

Ciudad de México— Al tiempo que el Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó ayer la encuesta de desempate entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado para definir al presidente del partido, la dirigencia nacional de Morena inició con su sondeo alterno.

La Comisión Nacional de Elecciones (CNE) morenista aclaró que ese ejercicio busca darle certeza y confianza al proceso interno, no competir con el procedimiento que organiza el órgano electoral.

“Le vamos a entregar al Comité Ejecutivo Nacional los resultados, no es una encuesta hecha para contraponer al INE, no vamos a tomar decisiones políticas, a la Comisión no le corresponde decir si ganó o no alguien, será la dirigencia la que le corresponda la valoración política”, afirmó Pedro Miguel, integrante de la CNE.

Para aplicar esta encuesta espejo, el partido contrató a Mendoza Blanco y Asociados, empresa que participó en la primera etapa del proceso interno organizado por el INE.

La muestra será la misma que las tres encuestadoras del INE, mil 500 entrevistas y la pregunta idéntica.

Tanto la encuesta de la autoridad electoral como de la dirigencia morenista comenzaron ayer, sin embargo, la primera terminarán el 22 de octubre y la del partido tres días antes.

“Dado lo cerrado de este ejercicio, es muy importante que la militancia, los simpatizantes de Morena y la ciudadanía tengamos mucha certeza en los resultados y, ya pasado este proceso, vayamos en la unidad para afrontar el proceso más importante, el del 2021”, indicó Ivonne Cisneros, integrante de la CNE.

El Instituto dará a conocer sus resultados entre el 23 y 24 de octubre, y la dirigencia no definió fecha.

Argumentaron que al no ser un ejercicio que repercuta en la definición del presidente, optaron por realizar solamente una encuesta, aunque líderes morenistas pedían que fueran tres.

Al cuestionarles qué harán en caso de que los resultados muestre gran diferencia con las encuestas del INE, justificaron que están pensando en positivo, en que su ejercicio reflejará lo que sucedió en el procedimiento oficial.

Por su parte, el INE informó que ayer por la mañana las empresas Parametría, Covarrubias y Demotecnía 2.0 arrancaron la aplicación de cuestionarios en 200 secciones electorales.