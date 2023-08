Aplica Frente encuestas para eliminar a un aspirante

Ciudad de México.- El Frente Amplio por México recurrió por primera vez a las encuestas en las varias etapas que conforman el proceso que desembocará en la elección de su abanderado a la Presidencia de la República.

El desahogo anoche del primer foro abrió paso a la aplicación de una batería de encuestas para eliminar a uno de los cuatro aspirantes que permanecen en el proceso, el miércoles 16 de agosto.

Integrante del Comité Organizador del Frente, Juan Manuel Herrero explicó que los sondeos se comenzaron a aplicar este viernes y que concluirán el martes 15, un día antes de que se dé a conocer quién será eliminado de entre Enrique de la Madrid Cordero, Beatriz Paredes Rangel, Santiago Creel y Xóchitl Gálvez.

Los sondeos se aplican desde este viernes en viviendas, cara a cara, y de manera telefónica, con muestras que garantizan la necesaria representatividad.

"Prioridad uno es levantar una encuesta en viviendas, cara a cara", señaló en entrevista telefónica.

"¿Por qué? Porque ahí se considera a toda la población, porque tenemos un marco que cubre todo el país, el marco geoelectoral, en el entendido de que el país está dividido en secciones electorales y la suma de todas las secciones, comprende la totalidad del territorio nacional. Ese es el valor primario por el cual es importante que la encuesta sea en vivienda".

Ex director general del Registro Federal de Electores, el especialista hizo notar que en la encuesta en vivienda podría asomar alguna problemática.

"Y que en zonas de clase media alta-alta no nos abran. La estrategia, evidentemente, tiene zonas de suplencia, y en el caso de que no me abran acá, tengo una sección similar a la cual voy a acudir, pero puede suceder que no capte bien a esa población, que la capte un poquito disminuida", comentó.

Herrero dijo entonces que por esa razón el Comité había decidido incorporar una segunda encuesta telefónica "que tiene la posibilidad de ubicar a las personas en la geografía electoral, para qué: para que hagan exactamente lo mismo que vamos a hacer en vivienda, es decir, para que hagan un muestro estadístico que abarque a todo el país".

Cada una de esas dos encuestas, detalló, se levanta a tres mil personas, lo que representa "una muestrota. ¿Por qué es una muestrota? Porque resulta que no estoy buscando al ganador: estoy buscando a la diferencia entre el tercero y el cuarto lugar. Debemos recordar que el resultado de esta encuesta es que hay tres (aspirantes) que pasan a la siguiente etapa"

"¿Dónde, entonces, tengo que ser preciso? No tengo que ser preciso nada más en quién sacó el primer lugar y quién sacó el segundo lugar. Tengo la obligación de ser preciso en la diferencia entre el tercero y el cuarto. Eso hace que la muestra sea grande. Nosotros vamos por tres mil", precisó.

Las encuestas, añadió, tendrán "una amplia dispersión", de suerte que "llegue a muchos lugares".

De esas tres mil encuestas, 600 se aplicarán por cada una de las cinco circunscripciones de México.

"Vamos, obligado, a las 32 entidades federativas. Se hace un muestreo aleatorio de secciones, ordenadas por tamaño, y dentro de cada sección seleccionamos tres manzanas de manera aleatoria, y luego, dentro de las manzanas, está prohibido que haya más de cuatro entrevistas por manzana".

El resultado entre vivienda y telefónica es "muy en favor de la vivienda", acotó Herrero. "Ya estamos en campo, ya están levantando la telefónica, y tenemos que terminar el día 15 y el 16 damos el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Pues que uno de los cuatro no podrá continuar.

--¿Y la pregunta? --La pregunta no la hacemos pública porque nos mete ruido, pero tiene que ver con el respeto a lo que el INE nos ha instruido: Yo no puedo preguntar por quién piensa usted votar para presidente de la República... No, prohibidísimo.

--Es el responsable de la construcción del Frente Amplio...

--Exactamente... Esa es la pregunta. Hicimos un pilotaje, probando la pregunta, y le cambiamos por dirigir y o construir. Hay gente que se confunde.

El jueves 17, los tres opositores que pasarán a la última etapa participarán en el primero de cinco foros. El domingo 3 de septiembre se desarrollará la consulta directa y se aplicará una última batería de encuestas.