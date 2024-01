Aplaza Morena definir candidaturas locales en 10 estados

Ciudad de México.- La dirigencia nacional de Morena aplazó la definición de candidaturas a diputaciones locales y presidencias municipales en 10 estados.

Lo que se estableció en principio que se daría a conocer esta semana, se decidió ahora que será hasta los siguientes dos meses por la "carga" de cargos federales y locales a elegirse el próximo 2 de junio.

En dos de las entidades, en Tabasco y Colima, la definición de candidaturas estará muy cerca del arranque de sus campañas.

Mientras que en Tabasco se darán a conocer a los candidatos morenistas el 11 de marzo, con el inicio de campaña tan sólo cinco días después, en Colima, tan sólo dos días antes del arranque de campaña, el 3 de abril presentarán a los candidatos.

En CDMX, donde la campaña será del 31 de marzo al 29 de mayo para estos cargos, se decidió presentar a los candidatos el 14 de febrero; en Jalisco, será el 24 de febrero cuando presenten los candidatos a diputaciones locales y el 2 de marzo a presidencias municipales, con el arranque de sus campañas del 31 de marzo.

En Yucatán la campaña iniciará el 31 de marzo, pero la dirigencia ya habrá revelado a los candidatos desde el 7 de febrero.

La Comisión Nacional de Elecciones acordó dar a conocer las diputaciones y ayuntamientos en Morelos el 14 de marzo, casi un mes antes del inicio de campaña en la entidad, el 15 de abril. En Puebla se espera que el 9 de marzo ya hayan sido revelados los candidatos, con la camapaña en puerta para el 31 de ese mismo mes.

En Durango, donde la campaña comenzará el 10 de abril, se presentará a los candidatos a diputaciones locales el 28 de marzo; en Aguacalientes, se darán a conocer los perfiles elegidos el 19 de marzo, con el arranque de sus campañas el 15 de abril.

Para el 11 de marzo Chihuahua tendrá sus candidatos morenistas, con el inicio de campaña el 25 de abril.

El pasado 19 de diciembre, cuando el dirigente de Morena, Mario Delgado, dio a conocer el calendario inicial en el que irían revelando los resultados de las encuestas para diputaciones federales, locales y municipios, anticipó que podría haber "variación de algunos días".

"Pero queremos dar esta información a la militancia para que ya no estén nerviosos, para que no se crean de chismes, para que no haya noticias falsas", dijo entonces.

No obstante, el 27 de diciembre informó que por acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones también se decidió posponer "hasta nuevo aviso" los resultados de las encuestas para diputaciones federales en Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Morelos y Tabasco.