Aparecen en video policías plagiados en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez.- Los 14 policías plagiados la tarde de ayer aparecieron en un video en el que aseguran que están bien y exponen las exigencias para su liberación.

Mientras tanto, sus familiares se encuentran en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) del Estado, para exigir el hallazgo de los agentes.

Después de que fueran llevados por un grupo armado sobre la vía Los Llanos, en el Municipio Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérrez, los policías ahora demandan la intervención del gobernador.

"Solicitamos al señor gobernador de su valiosa intervención para que podamos estar con nuestras familias, por tal motivo las exigencias son: las renuncias de Francisco Orantes Abadía, de Roberto Yahir Hernández, así como del licenciado Marco Antonio Burguete, de la Secretaría de Seguridad Publica (SSPyPC), su pronta destitución", dice uno de los policías en el video.

"Asimismo el problema es con la Policía estatal, no hay ningún problema con otro tipo de autoridades. Gracias y esperamos su pronta cooperación".

En el video se observa un sitio oscuro y los agentes estatales parados frente a la cámara que los graba.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se está indagando el caso del plagio y podría tratarse de una confrontación entre grupos.

"Decirle a los delincuentes que no va a haber impunidad, o sea que no piensen que es como antes de que pueden cometer delitos y tienen a García Luna, o a su equivalente que los va a proteger. Ya no hay agarraderas, el Gobierno no es cómplice de la delincuencia. Entonces, que no estén pensando que somos iguales, para que no dañen a nadie", dijo en conferencia mañanera.

"No sabemos, al parecer es una confrontación entre grupos que ahora es lo más relevante. Lo más común, que se enfrenten grupos, pero no tiene por qué. Bueno ni en el caso de ellos mismos tienen porque hacerse daño y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad o de ciudadanos inocentes".

El mandatario urgió a liberar a los elementos de seguridad.

"Lo mejor es que los liberen, si no los voy a usar con sus papás y con sus abuelos", apuntó.