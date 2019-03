Anuncian nueva zona para salvar vaquita

Ciudad de México— El Gobierno de México anunció la creación de una nueva zona libre de embarcaciones dentro del área de refugio de la vaquita marina para salvar a la especie de la extinción.

El área será delimitada físicamente con boyas, explicó Sergio Sánchez, Subsecretario de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

"La instrucción del señor Presidente de la República es mantener el polígono de protección (el área de refugio) y en ese marco hay una zona que vamos a delimitar físicamente para mejorar la identificación de la zona en donde no debe entrar ningún tipo de embarcación a realizar ningún tipo de actividad", sostuvo.

Sánchez no precisó dónde se encontrará esta zona ni cuándo entrará en vigor, sin embargo la propuesta es similar a la que realizó el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA).

Este mes, la organización pidió al Gobierno crear un área de cero tolerancia de 24 por 12 kilómetros donde se remueva cualquier red de pesca a penas se despliegue.

También solicitaron vigilancia permanente en la zona, así como perseguir y arrestar a los pescadores ilegales.

Sánchez adelantó que las embarcaciones que crucen por esta región tendrán que utilizar sistemas de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) para conocer su trayectoria.

El CIRVA estima que sólo sobreviven 10 ejemplares de la especie, con un 95 por ciento de probabilidad de que el número sea de entre 6 y 22 individuos.

La nueva área es parte de la Iniciativa para la sustentabilidad en el norte de del Golfo de California, que presentaron hoy la Semarnat y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).



Van por pesca deportiva de totoaba

Miguel García Winder, Subsecretario de Agricultura de la Sader, indicó que una de las actividades alternativas que propone el plan es la pesca deportiva de la totoaba, otra especie considerada en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

"Una actividad que se está proponiendo instaurar es la pesca deportiva de la totoaba porque (...) existen ejemplos en México donde especies han sido utilizadas bajo esquemas similares y resultad en un amplio beneficio para las poblaciones tanto para la conservación", comentó en conferencia de prensa.

El funcionario precisó que los apoyos económicos para los pescadores de la zona que respetan la veda en el Alto Golfo terminaron el 15 de enero, los cuales serán entregados durante los próximos 10 días. Después no habrá más apoyos directos.

"Estamos desarrollando instrumentos económicos y de financiamiento que permitan a los habitantes de la región tener mayores incentivos para la conservación y sustentabilidad", señaló.