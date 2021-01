Anuncia AMLO reforma para 'absorber' a autónomos

Oscar Mireles / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que alista una reforma administrativa para que organismos autónomos sean absorbidos por dependencias de su Gobierno.

"Tengo una reunión de Gabinete el lunes, porque voy a presentarles la propuesta para que cada Secretaría elabore un plan y, ya que tengamos todo, podamos presentar las reformas legales y que haya debate como fue con los fideicomisos", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal criticó el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pues si éste pasara a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el Gobierno federal podría ahorrar mil 500 millones de pesos.

"Podríamos con esta reforma administrativa ahorrarnos mil 500 millones. Los de arriba (en el IFT) están muy vinculados con los preponderantes y empresas extranjeras.

"Entonces, que pase a Comunicaciones y por qué autónomo, entonces para qué (existe) Comunicaciones y Transportes. Saben que la SCT se fue quedando como una oficina de entrega de contratos, pero sí ahorramos", señaló.

El presidente hizo referencia también al caso del INAI, organismo autónomo que le gustaría que pasara a ser controlado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

"El otro es el de la Transparencia. ¿No puede pasar esa función a la SFP o a la Auditaría Superior de la Federación o a la Fiscalía Anticorrupción?

"¿Por qué autónomo? Y con un uso faccioso muchas veces", sostuvo.

López Obrador mencionó que con esta reforma pondrá orden y que se lograría un ahorro por 20 mil millones de pesos para la adquisición de vacunas contra el Covid-19.

"Entonces sí vamos, lo adelanto, a poner orden. Porque vamos a ahorrar 10, 15 mil, 20 mil millones que ahorremos con esto, pues es la vacuna o la mitad de lo que cuesta la vacuna", dijo.

Al ser cuestionado sobre si esto implicaría la desaparición total de los autónomos, el Mandatario federal aclaró que la intención es no despedir a los trabajadores y sólo conseguir ahorros de operación.

"Aun dejando a los mismos trabajadores, no despidiendo a nadie, es un ahorro de gasto de operación considerable. Para empezar no sé si ellos, pero todos estos consejeros (de los organismos autónomos) se ampararon, ganan más que el Presidente, que ese es otro asunto que está pendiente, que no se me ha olvidado.

"Porque con chicanadas consiguieron amparos para seguir ganando más que el Presidente. Esto es lo que hicieron en el INE y en otras partes, en el Poder Judicial" finalizó.