Anuncia AMLO construcción de 2 mil viviendas, pese a veda

Cuernavaca— A pesar de los reiterados llamados y hasta sanciones del INE, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue anunciando obras en plena veda electoral por la consulta de revocación de mandato, que se realizará el próximo 10 de abril.

Ahora, el Mandatario dio a conocer la construcción de unas dos mil viviendas en Cuernavaca, Morelos, para darle utilidad a un puente que llamó "fantasma", por su inutilidad desde hace más de una década.

En un video de tres minutos y medio difundido en sus redes sociales, López Obrador detalló que la edificación de las casas estará acompañada del desarrollo de centros deportivos, comerciales y recreativos.

"Este es el Municipio de Cuernavaca, hacia allá; ya tiene sus entradas el puente, lo que hace falta es desarrollar con viviendas, con centros deportivos, recreativos, comerciales esta zona", mencionó.

"Vamos a buscar con el banco, que se quedó con estos terrenos para llegar a un acuerdo, desde luego no desarrollarlo todo, una primera etapa, pero darle una utilidad a este puente, podemos estar pensando en unas 2 mil viviendas".

Durante una gira de trabajo por Morelos, López Obrador incluso adelantó que las viviendas que se construirán en esa zona serán financiadas por el Infonavit, para que sean ocupadas por trabajadores.

"Ese es el plan y por eso estoy aquí en las afueras de Cuernavaca. Vamos a darle uso y sentido a esta obra (Puente Apatlaco) porque sería una ineficiencia de nuestra parte el dejar esto así, como un monumento a la corrupción, como hay muchas otras obras en toda la República", añadió.

En 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón, se echó a andar un proyecto de interconexión carretera denominado Libramiento Norponiente de Cuernavaca, que entre sus obras contempló el Puente Apatlaco, en la zona limítrofe de la capital de Morelos y Temixco.

Después de años, la obra que ha costado 600 millones de pesos fue terminada, pero no está habilitada ni tiene alguna utilidad para la población, por lo que los vecinos de Cuernavaca lo llaman "Puente sin Fin".

"Estamos en este puente fantasma, miren esta obra, es un puente que se construyó para comunicar la parte de la Autopista Cuernavaca a Acapulco, la Autopista del Sol, con esta zona de Cuernavaca", explicó López Obrador arriba del puente.

"Este puente se construyó a partir de un acuerdo con la inmobiliaria Casas Geo, quebró la inmobiliaria y quedó el puente y no hay nada, es un puente que no lleva a ninguna parte, es decir, que no comunica a la gente, porque no hay viviendas, costó 600 millones de pesos según datos oficiales, presupuesto público, dinero del pueblo".

El titular del Ejecutivo afirmó que la colonia a la que desemboca dicho puente estaba pensada para 40 mil viviendas "al estilo de antes", pero no es posible edificar ese número de casas por la falta de agua, servicios y vialidades de conexión.

"No se puede eso, no se puede hacer otra Cuernavaca, no hay agua, no hay vialidades para eso, tenemos que tener más control urbano, no puede haber desorden, anarquía, además hay que cuidar ya el agua y otros recursos que son fundamentales", agregó.

Por la mañana, López Obrador anticipó en su conferencia diaria que, además de visitar este puente "fantasma", supervisaría junto con autoridades de Morelos la ampliación de las carreteras de Tepoztlán y La Pera-Cuautla.

"(Hay) varios proyectos que estamos llevando a cabo de manera conjunta, ver el avance, esto es en lo productivo, en bienestar, en obras de infraestructura, todo, es una evaluación que vamos a llevar a cabo, y luego hacemos este recorrido, vamos a ese puente", comentó.

"Y vamos a ir también a Tepoztlán (...) a supervisar. Y sobre todo vamos a ver el avance en la carretera, la ampliación de la carretera de Tepoztlán, de la Pera a Cuautla, cómo vamos, porque queremos terminar este año ya esa carretera, que es muy importante, se está trabajando, se está avanzando y vamos a hacer una evaluación".