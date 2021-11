Anticipan fraude en elección de sindicato petrolero

Ciudad de México.- Aspirantes a la Secretaría General del sindicato petrolero anticiparon un fraude en la elección por el control que aún tiene el exdirigente Carlos Romero Deschamps, acusado entre otros delitos, de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación fiscal.

"El bloque oficialista afín a Carlos Romero Deschamps sigue operando en el sindicato, no permiten el registro de planillas contendientes, el proceso está viciado desde origen, ellos manejan el proceso electoral a través de sus estatuto, ellos lo vigilan y ellos deciden quién gana", dijo en entrevista Arturo Flores, líder nacional de Petroleros Activos en Evolución.

El aspirante a dirigir el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y operador especialista de plantas de proceso en la Refinería de Madero, Tamaulipas, consideró que no existe piso parejo, incluso con una disidencia que proyecta ir en un solo frente.

"No hay piso parejo, en algunas secciones nos hemos organizado y hemos ido como planilla unica y aún así no nos dejan participar, los ejemplos están en las secciones 34, 10 o 47 donde no dejaron participar a otras planillas y sólo se registraron candidatos únicos, los aliados a Romero Deschamps, cómo puede haber una elección con un solo candidato, cuál democracia", planteó.

Flores sostuvo que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral suma cerca de 500 quejas desde el 17 de noviembre, con la celebración de elecciones en las 36 Secciones del STPRM para dirigentes locales.

"Los procesos en las Secciones se van a tener que reponer, porque así no hay condiciones para que lleve la democracia a nuestro organismo. Aún así vamos a retomar todos los canales legales que sean pertinentes para detener esto", advirtió.

Victoria Arredondo, otra aspirante a Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional, coincidió en que no existen condiciones de igualdad en la próxima elección, a celebrarse el 31 de enero.

La trabajadora sindicalizada en la Sección 35 de Coatzacoalcos, Veracruz, es líder del Movimiento de Petroleros por la Libertad Sindical y anticipó "mano negra" en los comicios por parte de los alfiles de Romero Deschamps.

"No hay piso parejo para ninguna sección y disidente, sigue ocurriendo lo que venía sucediendo años atrás, aunque la Secretaría de Trabajo ya intercedió, la cúpula del sindicato sigue siendo juez y parte", reclamó.

En las elecciones locales, comentó, el gremio simuló registrar planillas opositoras, no obstante, no aparecían en las boletas al momento de la jornada electoral.

"Y los trabajadores votan por la planilla oficial o ya no participan como candidatos disidentes por el miedo, por el temor de que les quiten sus derechos, de que no le den trabajo a sus hijos", alertó Arredondo.

"Los disidentes tienen temor y miedo de dar la cara por que viven día a día en el terrorismo sindical, y de que se les castigue con no darles su préstamo administrativo, que no le den sus créditos hipotecarios, que no le den trabajo a sus hijos transitorios, y de hecho la mayoría de los trabajadores están en ese tenor".

La dirigencia nacional está acéfala desde octubre de 2019, cuando Romero Deschamps dejó el cargo para ser investigado por los delitos que se le imputan.

Desde entonces la Fiscalía General de la República (FGR) no ha dado a conocer avances de la investigación.

La convocatoria para la elección nacional del gremio será emitida por el Comité Ejecutivo General del sindicato la primera semana de diciembre.

Del 17 al 19 de enero se llevará a cabo el registro de candidatos y del 20 al 29 de ese mes las campañas.

Los petroleros disidentes acusaron que en las elecciones que arrancaron este jueves se registraron planillas únicas y que la jornada se lleva a cabo entre señalamientos de intimidación o coacción del voto.

Del 18 y hasta el 30 de noviembre realizan su proceso electoral las secciones 3 (Altamira, Tamaulipas), 9 (Puerto de Veracruz), 11 (Nanchital, Veracruz) 14 (Ciudad Pemex, Tabasco), 22 (Aguadulce, Veracruz), 29 (Comalcalco, Tabasco) y 33 (Tampico, Tamaulipas).

También las secciones 36 (Monterrey, Nuevo León), 39 (Huauchinango, Puebla), 42 (Ciudad del Carmen, Campeche), 50 (Dos Bocas, Tabasco) y 51 (Tuxpan, Veracruz).

Los comicios ya se realizaron en las secciones 1,10, 15, 24, 26, 30, 34, 35, 38, 44, 47 y 48.

Desde hoy y hasta el 7 de diciembre, los comicios serán en las secciones 13, 16, 21, 23, 25, 31, 43, 45, 46, 49, y 52.

Mientras que del 2 al 14 de diciembre, se renovará la Sección 40.