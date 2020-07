Ante amenazas, Alfaro no está solo: López Obrador

Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Zapopan— Desde este estado donde sentó sus bases el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se dejará intimidar ni dejará solo al gobernador Enrique Alfaro.

Las expresiones del mandatario federal, lanzadas desde un cuartel de la Guardia Nacional, se registran luego que el pasado 2 de julio el gobernador recibió amenazas de ese grupo delictivo, pero también a casi tres semanas del atentado en contra del Jefe de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

"Vamos a seguir combatiendo la delincuencia y no vamos a dejarnos intimidar y nos vamos a proteger mutuamente, se va a seguir respaldando a los Gobiernos municipales, los Gobiernos estatales", dijo.

"En este caso de Jalisco ante amenazas, intimidaciones, le decimos al Gobernador Enrique Alfaro que no estás solo, cuenta con el apoyo del Gobierno federal, estamos juntos para enfrentar el desafío".

Acompañado del Gabinete de Seguridad nacional, el Jefe del Ejecutivo sostuvo que su Gobierno no pactará ni negociará con los delincuentes.

Afirmó que, sin violar los derechos humanos, perseguirá a quienes participan en actividades ilícitas.

"Vamos a actuar con estricto apego a la ley, bajo el principio liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, no son los mismos tiempos. Desde luego, no vamos a violar derechos humanos, no es con masacres como se resuelve este problema, va a ser con más inteligencia que fuerza, vamos a seguir combatiendo la delincuencia".

En su discurso, López Obrador denunció que durante el último año del Gobierno de Enrique Peña Nieto las autoridades no actuaron, tal y como lo revelan las cifras.

"No se sabía dónde terminaba la autoridad de dónde comenzaba la delincuencia. Se tenía que pintar una raya, se tenía que fijar una frontera, una cosa la delincuencia y otra cosa la autoridad", expuso.

"Pero se había llegado al extremo de que se vendían las plazas para que los delincuentes actuaron con manga ancha y con impunidad y desde luego esto cundió y afectó no solo la actuación del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial en los estados y en la federación".