Angustia secuestro de ingeniero mexicano

Ciudad de México.- La familia Zacarías Meza solía recibir fotos de atardeceres en el mar y de ballenas y delfines que le enviaba su hijo, un ingeniero embarcado en un buque mercante a miles de kilómetros en el Mar Rojo. Todo cambió con un mensaje de WhatsApp que llevó hasta su casa, en el este de México, una noticia angustiosa: su hijo estaba secuestrado.

Arturo Zacarías Meza, de 31 años, es uno de los 25 tripulantes del buque Galaxy Leader que permanecen como rehenes de un grupo de rebeldes hutíes de Yemen que el pasado domingo se apoderó de su barco, vinculado a Israel, mientras navegaba por una importante ruta marítima en el Mar Rojo.

El grupo armado dijo que continuará atacando embarcaciones ligadas a Israel y que estén en aguas internacionales hasta que termine su guerra contra Hamas.

La madre de Zacarías, María Teresa Meza, todavía no entiende muy bien lo que está pasando. “Ellos no tienen nada que ver con el conflicto que está sucediendo, ellos no tienen la culpa de estar en esa situación... Ellos están trabajando", señaló Meza el martes desde Misantla.

Hasta su pequeño pueblo de montaña, en el estado de Veracruz y a unos 30 kilómetros de la costa del golfo de México, han llegado noticias de la guerra entre Israel y Hamas pero la mujer de 53 años reconoce que sabía poco del contexto de dicho conflicto hasta que les pegó tan de cerca.

“Estamos en un mar de angustias sin poder hacer nada”, explicó Meza.

Junto a una estatuilla de la virgen de Guadalupe está la fotografía de su hijo. Con rosarios en la mano y veladoras encendidas, la familia reza para que el joven sea liberado y que no le pase nada malo.

Zacarías Meza se embarcó el 4 de junio y desde entonces no había dejado de enviar mensajes y fotos que mostraban su alegría por conocer nuevos puertos en otros países del mundo. “Desde chiquito creció en el agua”, recordó su madre. “Él siempre decía que quería conocer el mundo a través del mar. Siguió y persiguió esta carrera hasta que lo logró”.