Analizan México y NASA ejes de cooperación científica

Ciudad de México.- Bajo el principio de "el espacio une a las personas", los directivos de la NASA Bill Nelson y Pamela Melroy compartieron el entusiasmo por la exploración y las iniciativas espaciales durante su visita a México.

"Acabamos de llegar del Senado. A juzgar por cuántos querían tomarse una selfie con Pam o conmigo, diría que estaban muy emocionados", celebró la tarde de este martes Nelson, administrador de la agencia espacial estadounidense, en un encuentro con la prensa luego de haberse reunido, además de con los legisladores, con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

"Tuvimos una reunión de dos horas con el Presidente. Eso fue excepcional. Le encantó escuchar algunas de las ideas que presentamos, y luego fue un anfitrión muy amable. Nos llevó a Pam, a mí y al Embajador (Ken Salazar) a mostrarnos la magnífica estructura (del recinto) y esas ornamentadas habitaciones. Y pudimos ver el mural que cuenta la historia de México. Así que ha sido un día emocionante para nosotros".

A decir del también exastronauta y político con una larga trayectoria como Senador por el Estado de Florida históricamente, la gran beneficiaria de los dólares de la NASA, lo que más entusiasmó al Ejecutivo Federal fueron las posibilidades de una mayor cobertura de conectividad a través de la constelación de satélites de Starlink, la iniciativa de SpaceX.

"Tienen alrededor de 4 mil satélites, y van a poner 50 mil de ellos. Prácticamente, todas las zonas remotas de la Tierra donde hay una población importante podrán tener conectividad 5G", ilustró Nelson, refiriendo que detrás de la empresa de Elon Musk vienen otras con el mismo propósito, como Blue Origin, a la espera de lanzar este año su propio cohete para poner en órbita sus dispositivos.

"En definitiva, el sueño del Presidente es que la gente tenga una conectividad que gran parte de la población en México no tiene. Y eso, gracias al espacio, se está haciendo realidad", agregó el administrador número 14 de la NASA, quien también ponderó la posibilidad de que el País cuente con un astronauta en la Estación Espacial Internacional (EEI).

El regreso de la humanidad a la Luna después de más de medio siglo, previsto ahora para 2026 con la tercera misión del proyecto Artemis, y a partir de ahí el eventual viaje hasta Marte, es la mayor apuesta de la agencia espacial estadounidense en este momento, cuyos propósitos van más allá de la mera exploración, según lo sostuvo Melroy.

"Vamos al espacio no sólo por inspiración, aunque eso es muy importante para el pueblo estadounidense y creo que para los pueblos del mundo; es algo humano querer explorar y comprender. Vamos al espacio porque eso nos ofrece un punto de vista único, nos permite mirar hacia abajo a la Tierra y estudiarla integralmente como planeta", resaltó la administradora adjunta, una de las dos únicas mujeres que han comandado un transbordador espacial.

Así, temas como el del suministro del agua, la preparación para desastres climáticos extremos e incluso la capacidad de predicción de los mismos, también figuraron en la conversación bilateral; "por ejemplo, dónde se producirán inundaciones costeras. Todas esas cosas las podemos predecir utilizando nuestros satélites desde el espacio", resaltó la administradora adjunta.

Melroy hizo referencia a dos proyectos en colaboración con la Comisión Internacional de Aguas Fronterizas. El primero, enfocado en mejorar la previsión hidrológica en la cuenca del Río Grande; el segundo, para usar la teledetección para estimar la interacción entre el agua superficial y subterránea.

"Entonces, hablamos de otras formas en que, mirando desde el espacio, podríamos abordar ciertos problemas e inquietudes muy específicas. Creo que la preparación para desastres fue un área de la que todos pensamos que habría más trabajo que podríamos hacer", refrendó Melroy, quien registró más de 6 mil horas de vuelo en más de 50 aviones diferentes antes de retirarse de la Fuerza Aérea en 2007.

"Lo más importante es que tenemos varios intereses compartidos, incluido el clima, nuestro futuro económico compartido y también el beneficio de la humanidad a medida que vamos a la Luna y más allá", continuó. "Y creemos que México será un socio para nosotros en todas esas cosas, y tuvimos varias conversaciones muy productivas".

A propósito de acciones contra el cambio climático, Nelson, quien ya hace una década alertaba como senador de los grandes riesgos que Florida enfrentaría por el incremento en el nivel del mar, expuso que los datos sobre emisiones de metano y dióxido de carbono que registra el instrumento EMIT, así como dos docenas de satélites en el espacio, están a disposición pública desde el sitio www.earth.org.

"Esto es algo en lo que las naciones pueden trabajar juntas porque la información está ahí, es pública y está abierta a cualquier persona en cualquier lugar", subrayó el administrador de la NASA.

Para Melroy, decidir sus propias estrategias depende enteramente de México, cuya Agencia Espacial Mexicana (AEM) suele recibir un ceñido presupuesto con el que apenas cubre la nómina del personal y algunas iniciativas de divulgación científica, y que vio eliminado el Fondo Sectorial Conacyt-AEM con el que se financió el nanosatélite AztechSat-1.

"Generalmente, comenzamos estas conversaciones con una pregunta: ¿Qué es lo mejor para su país? ¿Qué es lo que quieren? Por eso estamos aquí, para preguntar eso y escuchar las respuestas", dijo Melroy, que también pudo visitar con Nelson la UNAM y dialogar con el Rector Leonardo Lomelí, así como con el director del IPN, Arturo Sandoval, y varios estudiantes.

"Acordamos que nuestro programa de pasantías actual lo extenderemos a más universidades más allá de la UNAM", compartió la administradora adjunta.

Con buen ánimo ante los resultados de esta visita para fortalecer los lazos bilaterales, Nelson incluso respondió inquietudes en torno a la posibilidad de vida extraterrestre, uno de los temas que han marcado su gestión, junto a hitos como el lanzamiento del Telescopio Espacial James Webb (JWST) o la desviación del asteroide Dimorphos con la nave espacial DART.

"Pregunté a nuestros científicos: ¿Cuál es la probabilidad de que haya vida ahí fuera, que no sólo sea vida en desarrollo, sino tal vez incluso civilizada? Dijeron: 'Al menos un trillón. Tal vez dos trillones'", enunció el funcionario que comisionara a un grupo de expertos para abordar de manera seria el avistamiento de fenómenos aéreos anómalos tras las controvertidas declaraciones de expilotos militares en el Congreso de Estados Unidos.

"En otras palabras, este universo es muy grande. Es por eso que no voy a limitar la vida desarrollada y, con suerte, civilizada -aunque de vez en cuando me pregunto qué tan civilizados somos, particularmente en el ámbito político-, pero ciertamente no voy a limitar la vida al planeta Tierra. Quiero decir que hay infinitas posibilidades ahí fuera.

"Así que no te diré dónde están los extraterrestres", concluyó, en tono bromista, el jefe de la NASA.