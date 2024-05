Analizan desafíos de las revistas científicas

Ciudad de México.- La famosa revisión por pares de las revistas científicas puede ser o bien el eslabón más fuerte de éstas o su talón de Aquiles, opina el gastroenterólogo Norberto Chávez, editor de Annals of Hepatology.

Este proceso, mediante el cual las publicaciones científicas buscan garantizar en forma imparcial y con un sentido crítico la evaluación de los manuscritos que investigadores les hacen llegar detallando sus avances y hallazgos, el análisis de si cuentan con el mérito para ser publicados, concentró las reflexiones de expertos la tarde de este miércoles durante una mesa de discusión en la Academia Nacional de Medicina.

"El obstáculo principal en la tarea de los editores es encontrar revisores que estén disponibles, que envíen un buen dictamen, que lo envíen en tiempo", apuntó el psiquiatra Héctor Esquivias, coeditor de la revista Salud Mental, una publicación del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

"Debiera ser un compromiso de todos los que nos dedicamos al quehacer académico, y no representar una carga. Porque, efectivamente, (ser revisor) es una labor titánica", sostuvo, a su vez, el epidemiólogo Eduardo Lazcano, director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), que publica la revista Salud Pública de México.

Uno de los aspectos problemáticos es que, pese a ser "la columna vertebral de la calidad de las revistas médicas", como diría la nutricionista Mardia López, moderadora de la charla y editora de Archives of medical research, los revisores no tienen reconocimiento curricularmente.

"Es conveniente que, si el proceso de revisión por pares es lo que hace a la revista científica, se reconozca esto en los sistemas de evaluación de los investigadores con un mayor peso que con el que actualmente le da Conahcyt", dijo Esquivias, proponiendo notificar a dicha dependencia la calidad de los dictámenes de los revisores, y que ello pueda serles tomado en cuenta.

"El Conahcyt no considera la revisión por pares como un elemento fundamental", resaltaría, no obstante, Chávez. "Todos nosotros hemos sido revisores por pares, y sabemos que el trabajo de ser un buen revisor es tremendo, pueden ser muchas horas de trabajo. Y el hecho es que, hoy por hoy, no existe una profesionalización (de esta labor)".

A esto respondió la reumatóloga y epidemióloga Patricia Clark, de la Gaceta Médica de México, diciendo que "todos seguramente aquí somos revisores de revistas internacionales, y nadie nos dio un curso de cómo ser un buen revisor".

Más adelante sumaría que, en cuanto a la profesionalización de dicho quehacer, no basta con ser experto en un tema, sino que lo ideal sería especializarse en epidemiología y bioestadística; "en nuestro país nos faltan expertos en metodología", consideró.

"Y, desde luego, también (importa) la honestidad de los revisores de decir: 'De esto no entiendo ni jota'", agregó Clark.

"Es un problema encontrar revisores, y ahora encontrar revisores honestos... Ya nos va reduciendo la probabilidad", bromeó López.

La cuestión de la honestidad resonaría de nuevo al abordar un fenómeno como el de los paper mills, que Clark definió como fábricas de artículos científicos que, por una suma de dinero, producen los manuscritos lo mismo plagiando a autores que inventando datos.

"Pero ahora no nada más dicen: 'Présteme sus datos, y yo le hago su artículo', sino 'Doctora, hay un artículo que necesita un coautor más, ¿quiere usted salir en la publicación?'. Y ya está. No es ético", reprobó el oftalmólogo Virgilio Lima, de la revista Cirugía y cirujanos, destacando ahí el trabajo del revisor para indagar el trasfondo de cada autor y corroborar que sea plausible su participación.

"Tampoco es que sea tan sencillo identificar cuando son (artículos) fabricados. Aquí lo que pasa es que tenemos un problema también de honestidad y de ética terrible", añadió Clark. "La gente que no tiene ética lo hace, ¿ahí cómo le hacemos?".

Lazcano sugeriría, entonces, que las revistas soliciten y aprueben comités de ética y de investigación para frenar este tipo de prácticas, muchas veces motivadas por la presión que tienen los investigadores para publicar y con ello ser evaluados o subir en el escalafón. Algo que también los lleva a duplicar los resultados de su trabajo, publicando lo mismo en dos revistas distintas o dividiendo los hallazgos para sacar dos publicaciones.

Además de retos como de qué manera incentivar a los investigadores locales a publicar en las revistas científicas mexicanas, y cómo hacer para que éstas sean más reconocidas tanto nacional como internacionalmente, los especialistas discutieron en torno a la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) en este medio.

Si bien hubo entre ellos una suerte de consenso respecto a lo incorrecto de elaborar un artículo científico valiéndose de IA, algunos reconocieron el valor de esta herramienta para diferentes usos, como pulir el lenguaje; "usar Chat GPT cuesta 21 dólares al mes, y mandar a traducción con un traductor nos está costando alrededor de 3 mil y 4 mil pesos", contrastó Clark.

López refirió que el Colegio Americano de Cardiología en un ensayo sugirió el uso de esta IA generativa en apoyo a que "no todos los científicos son buenos escritores; los científicos no tienen acceso a toda la literatura científica, y el idioma puede ser una barrera".

La respuesta que el endocrinólogo Alfredo Ulloa daría a ello fue contundente.

"Yo no puedo concebir actualmente a un buen científico que no sea un buen escritor, sobre todo que sea claro, que describa muy bien la metodología, que resuma muy bien los resultados y que los discuta", expresó el médico, miembro de varios comités editoriales de revistas internacionales, como Reproductive Biology and Endocrinology y Frontiers in Endocrinology.

"El que no hable inglés, que estudie; el que no sepa escribir, que se asesore; el que no sepa hacer investigación, que no la haga", sentenció Ulloa, para quien el tener que identificar si un paper se ha elaborado con IA sólo sumaría a la ya de por sí cargada tarea del revisor.

"Estamos empezando, es una herramienta maravillosa que hay que enseñarle a los jóvenes", reviró, no obstante, Clark. "Debemos de entrarle de lleno y debemos de discutir todas estas cosas".