Analizan cómo usar recurso para refugios

La Secretaría de Salud (Ssa) evalúa cómo ejercer los recursos que están etiquetados para la operación de refugios que atienden a mujeres y a sus hijos víctimas de violencia, aseguró el titular de la dependencia, Jorge Alcocer Varela. 3

Detalló que buscan definir una estrategia "más conveniente" para garantizar los derechos de mujeres, niñas y niños, en particular de quienes son víctimas de violencia extrema.

"Ya está el presupuesto asignado, pero la convocatoria se suspende mientras se analiza el tema.

"Vamos a ver cómo se optimiza más ese dinero e, inclusive, si es necesario, a través de otros programas, otras acciones, consolidar esta necesidad, esta obligación humana que se requiere para esta población", afirmó.

El Secretario de Salud sostuvo que ese análisis llevará días, pero mientras tanto, está asegurado el presupuesto.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Ssa, dijo que la suspensión de la convocatoria será temporal.

Esto, agregó, en lo que se define si los refugios también entran en el mandato del Presidente López Obrador de "no transferir recursos del presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano" para proyectos que tengan que ver con el bienestar de la población.

Para cumplir esa imposición, la Ssa suspendió la convocatoria 2019 para asignar subsidios a las organizaciones de la sociedad civil que operan refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia.

Aclaró que a este programa se le asignó un presupuesto para 2019 de 346 millones 482 mil pesos.

"Efectivamente, decidimos poner una suspensión provisional, que quede claro, y esperamos que va a ser de corto tiempo", remarcó.

Informó que, a través del Órgano Interno de Control de la Ssa y de su abogada general, están consultando con la Secretaría de la Función Pública y con la Consejería Jurídica de la Presidencia si el mandato presidencial de no dar recursos a organizaciones afecta también al programa de refugios.

"No queremos cometer ningún acto de irresponsabilidad administrativa. La Secretaría está comprometida con el buen uso de los recursos públicos, la transparencia y la rendición de cuentas, y también con la equidad de género y los derechos de las mujeres que sufren violencia", expuso.

Wendy Figueroa, presidenta de la Red Nacional de Refugios, señaló este viernes a REFORMA que el 70 por ciento de los refugios son operados por las organizaciones porque el Estado, pese a que es su obligación, no cuenta con estructura suficiente para brindar este servicio de protección a las mujeres.

Detalló que es inviable dar el recurso de manera directa a las víctimas, pues necesitan atención especializada y un espacio que cumpla con estándares adecuados para su protección.

"La atención al día en los refugios nos cuesta 35 pesos por mujer, con los que hemos salvaguardado su derecho a vivir sin violencia, les hemos dado atención especializada, psicológica, médica, social, jurídica, reinserción social y además un espacio de protección que no está improvisado, que cumple con estándares. ¿Cómo podrían las víctimas solas, con poco dinero, acceder a estos servicios?", reprochó.