Analiza PRI vías para denunciar abucheos

La bancada del PRI en el Senado anunció que procederá jurídicamente contra Morena por los abucheos a Gobernadores en actos públicos del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El coordinador del grupo parlamentario, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el documento en el que se instruye a líderes morenistas pedir a sus acarreados gritar consignas contra los Mandatarios parece real porque los asistentes "son muy buenos para acatar instrucciones".

"Es irresponsable, lo niegan, pero no entienden que esto no es lo que lleva a tener un País estable, lo único que genera es distancia conflicto y por supuesto que nos hace regresar a ese México que no deseamos, en el que unos parecen distintos a otros, lo están promoviendo, lo están llevan incluso como condicionamiento a la presencia de gente en sus eventos", dijo.

"Lo rechazamos, y no va a quedar sólo en el rechazo, sino que habremos de tomar una vía jurídica, ya que está mandado a funcionarios con oficio de membrete de Morena, son además abiertos en sus acciones, con un gran cinismo, qué lamentable que se esté dando esta instrucción y que el Gobierno lo está permitiendo".

El exmandatario del Estado de México, Eruviel Ávila, aseguró que analizarán la acción jurídica, pero podrían recurrir al Instituto Nacional Electoral, pues lo que se hace en los actos gubernamentales es propaganda política de Morena.

Además, continuó, también acudirían a la Función Pública por permitir estas acciones cuando los actos de Gobierno son imparciales.

Acusó a López Obrador de tener un doble discurso, pues mientras pide respeto durante los eventos, también permite el abucheo a los Mandatarios.

"También parece que los dirigentes (de Morena) no le hacen caso (pues lo ha repetido en todos sus eventos), por lo que si es real su instrucción de respecto, de unidad, trabajo, entonces es grave que no lo obedezcan", dijo.

En tanto, Beatriz Paredes, ex Gobernadora de Tlaxcala, aseguró que jamás se había visto esta situación, por lo que le recordó a López Obrador que cualquier Presidente debe respetar lo que establece la Constitución, de no alimentar causas partidistas.

"Es Presidente de todos los mexicanos, y esa noción y convicción de la responsabilidad de quienes dejan de ser candidatos para convertirse en una autoridad de todos los mexicanos", dijo.