Analiza AMLO revivir Tren México-Querétaro

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que analiza retomar el Tren México-Querétaro ante gran cantidad de accidentes en autopistas como la Carretera 57 y debido a que el Gobierno ya tiene buena parte del derecho de vía para el proyecto.

"Vamos a estar viendo lo de la carretera y no descartamos lo del ferrocarril, ya he estado hablando con el Secretario de Comunicaciones, porque son dos trazos al parecer uno que está concesionado, de carga, hay que revisar la concesión, no para suspenderlas, sino para ver cómo está prestando el servicio", dijo.

"La carretera está saturada, está llena y hay otro trazo en donde ya se cuenta, me informan, con la mitad del derecho de vida, que ese es el problema principal, conseguir el derecho de vida, pero ya se tiene la mitad del derecho de viaje, vamos a hacer una revisión y vamos a ver si se tiene el proyecto (...) No se tiene completo el derecho de viaje, ese tren lo iba a construir una empresa china, hubo problemas y se canceló, entonces vamos a revisar para ver qué hacemos con eso", agregó.

En la conferencia del pasado viernes, El mandatario federal dijo que sopesaba retomar el proyecto ante los accidentes y la pérdida de tiempo que genera la saturación de la vía.