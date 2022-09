Amor y paz, no me confronto con nadie: Monreal

Ciudad de México— Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a Ricardo Monreal por "avalar" la politiquería y la hipocresía de los conservadores que se opusieron a la reforma para militarizar la Guardia Nacional, el coordinador de los senadores de Morena dijo que no se va confrontar con nadie.

"Amor y paz: no vamos a confrontarnos con nadie. Estamos muy tranquilos y Dios sabe. Dios sabe el lugar donde debemos estar.

"No hay odio, no hay rencores, no hay nada. Hay sólo amistad, reconocimiento, respeto", señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dibujando la "V" de la victoria, en un video difundido en sus redes sociales.

Esta mañana, desde Zacatecas, la tierra de los Monreal, el mandatario federal dijo estar "anonadado" por la actitud de algunos legisladores del conservadurismo y en contraste respaldó al gobernador David Monreal a quien incluso abrazó.

Por la mañana, el también exgobernador de Zacatecas pidió no doblegarse ante nadie y admitió que a veces sigue siendo opositor.

En el salón de la Comisión Permanente, Monreal se encontró con 140 estudiantes de la UAM de los campus Azcapotzalco, Xochimilco, Iztapalapa, Cuajimalpa y Lerma. En tono irónico, el morenista dijo que seguía siendo un opositor.

"Tengo más de 40 años en el servicio público. La mayor parte de mi vida he sido opositor... Bueno, a veces sigo siéndolo. Jóvenes que no estén pensando en corromperse o en vivir una vida de lujos y de privilegios sino de compromiso y de responsabilidad social. Jóvenes que no tengan temor a triunfar, a cambiar al País, a representarlo con dignidad. Jóvenes que no tengan miedo a nada, ni al miedo mismo.

"Siempre defiendan lo que creen: no se dobleguen ante nadie y ante nada. Mantengan su congruencia, mantengan sus principios. No cambien. Nunca regateen ni cambien sus principios por dádivas, amenazas u ofrecimientos de ascensos. Defiendan en lo que creen, sean congruentes toda su vida, aunque vayan de por medio en ocasiones, tropiezos y temporalmente, ingratitudes o incluso incomprensiones".