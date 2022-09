AMLO y Creel se encontrarán en acto militar

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador y el nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, se encontrarán por primera vez, este viernes, durante un acto de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El legislador de oposición anunció que el titular de la Sedena, el General Luis Cresencio Sandoval, lo invitó para participar en un encuentro que se lleva a cabo mañana, en el Colegio Militar, y al que asistirán los titulares de los tres poderes.

PUBLICIDAD

"Les anuncio que estaré el próximo viernes, me ha invitado el Secretario de la Defensa, donde acudirá el titular del Poder Ejecutivo y el resto de los titulares de los poderes para una ceremonia de orden militar castrense", dijo.

"Aunque llegue un poco tarde a la sesión del viernes, a ver si me da tiempo, es hasta el Colegio Militar, es prácticamente del otro lado de la ciudad. Si no, simplemente le pediré a una de las vicepresidentas que inicie la sesión y ya me incorporaré".

Desde ayer, Creel adelantó que no acudiría esta tarde al acto convocado por el presidente, para pronunciar un discurso, en Palacio Nacional, con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno.

El panista explicó que la hora de la ceremonia coincide con la sesión del Congreso General, que se reunirá esta tarde para dar inicio al periodo ordinario de sesiones.

"Como es la apertura de sesiones y de Congreso General y esa es una de mis funciones principales, ser representante, no solamente de la Cámara de Diputados, sino del Congreso de la Unión, tengo que estar presente en la apertura de sesiones", detalló.

"Le he pedido a la vicepresidenta, Karla Yuritzi Almazán, que represente a la Cámara de Diputados -como ustedes saben es la primera vicepresidenta- y que le transmita al señor Presidente que me hubiera gustado asistir (a su Informe)".

Creel se dijo dispuesto a mantener el diálogo con el Ejecutivo, luego de que en marzo de este año su partido se levantó de una mesa instalada en la Secretaría de Gobernación, en medio de reproches por la falta de voluntad de la Administración morenista para avanzar en los temas acordados para siete mesas de trabajo.