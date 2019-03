AMLO valorará si nos recibe: SITUAM

Ciudad de México— Tras ser atendidos, la Oficina de Atención Ciudadana aseguró a los cinco sindicatos educativos que protestaban frente a Palacio nacional, que entregará sus peticiones al Presidente López Obrador para que las valore.

"Al menos no nos recibió el jefe de intendencia. Nos comentan que ellos entregan personalmente la información al Presidente para que la canalice y que en ese momento ya él va a valorar si nos puede recibir o enviarían a un secretario de estado para que fuéramos atendidos", dijo Jorge Dorantes, secretario general del SITUAM.

El dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) informó que aunque no fueron recibidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como solicitaban, éste es un avance.

Indicó que los sindicatos están en la disponibilidad de discutir en cualquier momento, pero resaltó que la petición es que esto ocurra lo más pronto posible

"Más allá de las huelgas, planteamos más allá a nivel nacional, como atender los temas de las reformas tanto educativa, de forma laboral el tema, de las autonomías y todos sus temas sociales como la ley del ISSSTE", agregó.

Enrique González García, secretario del Sindicato Independiente del Colegio de Postgraduados (SINTCOP) refirió que al momento han fallado las solicitudes de encuentros con funcionarios federales, pues han buscado al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa y con la de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, sin éxito.

"Por eso ya nos acercamos con el Presidente, porque así lo manifestó en campaña (apoyo a trabajadores)", dijo.

De forma interna, apuntaron, discutirán futuras acciones a seguir, entre las que dijeron podría estar una marcha al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, si es que no se solucionan las demandas.

También acudieron representantes del Sindicato Único de la Universidad Autónoma Agraria de chihuahua (SUTUAAN), Antonio Narro y el Sindicato de Académicos de la Autónoma de Chapingo, así como del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Chapingo (STAUACH).

Este viernes fue convocada una marcha en la que participaron cerca de 700 agremiados de los cinco sindicatos de educación superior que estallaron huelgas en el País.

Una comitiva fue recibida en Palacio Nacional por la titular de la Oficina de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez.