AMLO usó INE para llegar a poder; hoy quiere matarlo: Beatriz Pagés

Ciudad de México.- En su discurso ante miles en el Zócalo capitalino, la periodista Beatriz Pagés afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador usó al INE para llegar al poder y hoy quiere destruirlo.

"Ni el Zócalo ni el país es de un solo hombre, México es de todos o no es de nadie. Callar nos haría cómplices de un crimen de Estado en contra de la democracia, de una reforma electoral maquinada para despedazar al INE y facilitar una ruta a una dictadura electoral".

PUBLICIDAD

"Se utilizó al INE y se utilizó la democracia para llegar al poder y hoy quieren matarlo para impedir la alternancia y no lo vamos a permitir. Quieren mutilar al INE porque les estorba el voto libre, quieren desmembrarlo porque a la intolerancia le estorba una institución autónoma, fuerte y capaz", comentó Pagés.

Asimismo, advirtió que el Gobierno federal ya "huele su derrota" para las elecciones del 2024, por lo que el "Plan B" del presidente significaría la "crónica de un fraude anunciado".

"Ante el fracaso y la falta de resultados, ya huelen su derrota y preparan la estafa, buscan desaparecer al árbitro para torcer la decisión ciudadana en el 24. El Plan B de la reforma electoral es la crónica de un fraude anunciado", alertó.

"Pregunto, o nos preguntamos: ¿Queremos un México sin INE? ¡No! ¿Queremos un México sin padrón confiable? ¡No! ¿Queremos un régimen donde un sastre lo confeccione a la medida para la silla del poder? ¡No! ¿Queremos tener la certeza de que nuestro voto será respetado? ¿O preferimos el veneno de la duda, de la trampa o de la violencia política? ¡No!".

La periodista señaló que el "Plan B" de López Obrador es una iniciativa "misógina y machista" que abre las puertas al crimen organizado y que atenta contra los trabajos del INE, la diversidad sexual y contra las mujeres.

"Una iniciativa, el Plan B, que abre las puertas al crimen organizado para imponer gobernadores y quien sabe también si al próximo Presidente de la República, que atropella los derechos humanos de los indígenas, de las personas con discapacidad, de la comunidad, de la diversidad sexual, de los trabajos del INE y de nuestras mujeres. Una reforma electoral misógina y machista, excluyente y discriminatoria que ignora la paridad de género y candidaturas.

"Tiempos peligrosos exigen una nueva forma de hacer política. Ciudadanos y fuerzas opositoras tenemos que tomarnos de la mano para salvar al país. Nadie, absolutamente nadie, debe quedar al margen de una lucha que no admite mezquindades. Atrevámonos a salvar a la política con la ciudadanización de la política, los partidos de oposición hoy resisten los embates del autoritarismo galopante, una tiranía insaciable que chantajea a legisladores para consumar la demolición del INE"; expresó.

Beatriz Pagés anunció que este domingo inicia la construcción de un frente ciudadano para ganar las elecciones del 2024 y para ello urgirán a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandar al "basurero de la historia" al "Plan B" del Presidente.

"Hoy inicia aquí, y en más de 100 ciudades del territorio nacional, la construcción de un gran frente ciudadano para ganar el 24. Desde hoy llenemos las urnas para votar por México, votemos en contra de la mentira y de la mediocridad, votemos en contra de populismos depredadores y autocráticos, votemos para decir a los cercenadores de la democracia: ¡No pasarán!.

"Venimos a tocar las puertas de la Corte para que los Ministros no permitan la pérdida de la Nación, para decirles con respeto, pero con absoluta firmeza, manden al basurero de la historia el Plan B. No avalen, no avalen una reforma electoral inconstitucional e inmoral. La ley es la ley", agregó.