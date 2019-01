AMLO tiene que actuar con CNTE: Osorio

Ciudad de México— El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró que es momento que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su Gobierno se "activen" para desbloquear las vías férreas en Michoacán.

Aseguró que si esta crisis le hubiera sucedido al Gobierno anterior, la lluvia de críticas estuvieran a tope desde los primeros días, y han pasado dos semanas sin que la Administración federal "quiera entrarle".

"Es increíble el no quererle entrar a los temas, solo se ve un tuit de un secretario que le dice a un Gobernador 'ya resuelvan'. El Gobernador dice 'es un tema federal'. Nosotros (como Gobierno) estaríamos dando todo el respaldo y buscando juntos una solución.

"Van 15 días, están las vías paradas, no hay mesa, no hay intervención. Parece que no hay interés en resolverlo. Es hora de señalarles que tienen que activarse y tienen que responder a lo que es su responsabilidad, tienen que actuar y les toca a ellos (a la Federación)", dijo Osorio.

El ahora senador del PRI advirtió que el problema "se hará mucho más grande", pues eso sucedió al Gobierno de Enrique Peña Nieto hasta que tuvieron que tomar una decisión.