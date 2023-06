AMLO no se va a meter, ni se está metiendo: Sánchez Cordero

Monterrey.- La senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene dados cargados a favor de alguna de las denominadas 'corcholatas'.

La exsecretaria de Gobernación participó en una conferencia ante mujeres, las cuales fueron invitadas por la organización Suma por Todas, que apoya la candidatura de Claudia Sheinbaum.

PUBLICIDAD

"Se puede garantizar de dos maneras, que el presidente, como lo está haciendo, se quede únicamente como observador y también, se puede garantizar con la transparencia de las encuestas", manifestó.

"No se va a meter ni se está metiendo".

Olga Sánchez Cordero habló sobre los obstáculos que han tenido las mujeres para participar en cargos públicos y cómo ella prefirió irse al Senador para impulsar cambios.

En entrevista, la exfuncionaria federal manifestó que la normativa electoral en México es de las más restrictivas en el mundo.

"No puedes hacer esto, no puedes adelantarte, no tienes estos tiempos, , ¿por qué?, por la desconfianza en los partidos políticos. No hay normativa más restrictiva en el mundo que esta normativa. Tenemos que cambiarla"

La Senadora descartó que su participación pueda caer en alguna violación a las reglas de los aspirantes a Morena, que van a participar en una encuesta para determinar quien será la persona que encabece la candidatura a la Presidencia.

"Yo en lo personal estoy muy cuidadosa en no violentar ninguna de las medidas cautelares. Yo no vine a hablar de una promoción, lo que vine a hacer a compartir mi experiencia personal, porqué una mujer cuando llega a una posición de poder, como en mi caso personal, podemos cambiar la realidad de otras muchas mujeres".

La conferencia se llevó a cabo en un salón del Club Palestino Libanés, en San Pedro, donde fueron colocadas mantas con la identificación de la organización y la fotografía de la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.