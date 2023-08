AMLO no me va a doblar.- Xóchitl

Nuevo León.- La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que no le perdone la vida y que la denuncie si tiene pruebas.

En ella encontrará una mujer valiente, que no se va a doblar.

"Que no me perdona la vida. Si él cree que cometí un delito que me denuncie", señaló.

La senadora del PAN dijo, que con recientes encuestas que la muestran 8 puntos arriba del Mandatario federal, seguramente ''enloqueció''.

"El Presidente no me va a doblar''.

"Hoy la encuesta debió haberlo sacado de quicio".

Gálvez se reunió con industriales de la entidad, donde revisaron temas como el nearshoring y la inseguridad, así como el tema de energía.