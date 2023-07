AMLO me odia porque no soy huevona como sus hijos, dice Xóchitl

Xalapa.- Xóchitl Gálvez aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador la odia porque no aceptó ser parte de su Gabinete y porque es exitosa y no una "huevona" como sus hijos.

"Me tiene coraje porque soy una empresaria exitosa, porque yo no soy huevona como sus hijos", aseguró en una asamblea en Veracruz, durante su gira de este sábado.

"Quería que yo fuera parte de su gabinete, y está enojado porque no acepté. En el 2017, entonces yo no pertenecía a la mafia del poder ¿verdad? Si yo hubiera aceptado ir a Morena, entonces hubieran dado la bendición, las santas bendiciones y ya. No, se llevó a Manuel Bartlett (director de la CFE), se llevó a Nacho Valle (ex titular de Segalmex, envuelto en un desfalco de 15 mil millones de pesos) que resultó un bandido, y a esos los tiene ahí en su gobierno, buenos para nada sólo para robar", añadió.

López Obrador lleva semanas atacando a la senadora del PAN con licencia y aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. El último ataque fue este viernes cuando difundió información de las empresas de Gálvez, protegida por el Código Fiscal.

La legisladora acusó que la información divulgada tiene errores, defendió la legalidad de los contratos y retó al tabasqueño a revelar los contratos de su hijo José Ramón López Beltrán por una casa de 1 millón de dólares en Houston, Texas, propiedad de un alto ejecutivo de una compañía petrolera que tiene contratos con Pemex.

"No me perdona el éxito, porque él dice que aspirar está mal, que con un par de zapatos basta; perdónenme, pero sus hijos no tienen un solo par de zapatos, esos viven con otras cosas", sostuvo la panista en entrevista con medios locales.

Gálvez recordó que en 2006 López Obrador llamó "chachalaca" al entonces presidente Vicente Fox por haber opinado sobre la elección y le recriminó que ahora él mismo no obedezca la orden del INE para no interferir en el proceso electoral del próximo año.

El presidente se quejó muchísimo cuando Vicente Fox hizo alguna mención sobre él, una, y lo llamó chachalaca, y el presidente ha hecho 'n' menciones sobre mi persona, me ha dicho que soy un globo que inflan, me ha dicho que no soy pueblo, el día de ayer dio a conocer información confidencial de mi empresa porque él no pudo demostrar que yo tuviera contratos de 1500 millones de pesos con el gobierno, no los tengo, tengo una empresa que cree hace 31 años, soy una mujer que cree ganarse su trabajo su comida trabajando, no es un delito ser empresaria", expresó en Xalapa.

La legisladora descartó que tenga miedo a la andanada presidencial, que atribuyó a que las "corcholatas", como llama López Obrador a sus candidatos, no crecen en las preferencias de la ciudadanía.

"Yo no me doblo, no me conoce, salí a los 16 años sola a la ciudad, salí sin trabajo, aprendí a defenderme de muchos machos como el presidente", aseguró Gálvez.