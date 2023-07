AMLO lanza nueva sección 'no lo digo yo' para evadir al INE

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una nueva sección en su conferencia mañanera llamada "no lo digo yo" con el fin de evadir las restricciones del INE que le impiden hablar sobre temas electorales.

"Como ya no puedo hablar mucho, porque me cepillan los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar -a ver si me ayudan con el nombre- yo estoy proponiendo que se llame 'no lo digo yo' y nada más lo ponemos aquí. Sí, (se tratará) de lo que dicen (otros) para que la gente tenga información.

PUBLICIDAD

"(Lo anterior debido a que) se da a conocer nada más lo que les conviene (a los adversarios), hay muchas cosas que se ocultan; por eso es bueno que aquí se transmitan noticias importantes para que la gente se informe más, por eso si hay que difundir todo", comentó López Obrador.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal para estrenar su sección hizo uso de los dichos de Vicente Fox con el objetivo de criticar a Xóchitl Gálvez.

López Obrador pidió poner una entrevista del ex Mandatario panista en la que afirma que Gálvez ha dicho "a trabajar cabrones" y ya no recibir programas sociales.

"Los huevones no caben en el Gobierno y tampoco en el País, a trabajar cabrones, como dice Xóchitl", asegura Fox en la entrevista.

Sin embargo, la panista Xóchitl Gálvez ha dicho que ella sí apoya los programas sociales de López Obrador.

Tras haber repetido en la pantalla la frase de la entrevista de Vicente Fox donde hace referencia a Gálvez, el Presidente aseveró que finalmente ya cumplió con lo acatado por el INE, pues esta vez no fue él quien habló de la aspirante presidencial, sino alguien más.

"Ahí está: INE, IFE, ya me di por notificado, no voy a hacerlo yo", dijo el Presidente al finalizar su nueva sección entre risas.