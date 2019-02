AMLO evita hablar sobre mayoría de diputados en el Congreso

Ciudad de México— El Presidente López Obrador evadió hablar sobre la aplanadora que estrenó Morena ayer al lograr mayoría calificada en la Cámara de Diputados para ampliar catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva.

En Monterrey, el Mandatario fue cuestionado durante su conferencia mañanera sobre la aplanadora para reformar la Constitución gracias a los diputados "impresentables" que renunciaron al PRD, a lo que respondió que no sabía cuántos votos fueron a favor y cuántos en contra.

No obstante, celebró que se hayan aprobado como delitos graves la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral.

"No estoy enterado de cómo fue la votación, estoy enterado de que se aprobó en la Cámara de Diputados de que sean delitos graves la corrupción, lo que me da mucho gusto, porque los hechos de corrupción en un país donde imperaba y no se consideraban delitos graves, ahora con esta reforma no van a tener derecho a fianza los corruptos", expresó.

"También celebro que se haya convertido en delito grave el robo de combustible y que se haya aprobado que se convierta en delito grave el fraude electoral, el que se pueda meter en prisión sin derecho a fianza a los que violan la voluntad del pueblo en lo electoral, es decir, los que compran los votos".

Ayer, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional al Artículo 19 que suma nueve delitos al catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Con 377 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, el partido en el Gobierno logró la mayoría calificada gracias a que ocho legisladores que pertenecían al PRD renunciaron ayer a su fracción parlamentaria y sumaron sus votos a los morenistas, por lo que no hubo necesidad de negociar con la oposición.