AMLO está obsesionado con el petróleo: Xóchitl Gálvez

Ciudad de México.- La obsesión del presidente Andrés Manuel López Obrador por el petróleo está llevando al traste al país y le quitó dinero a otras prioridades, afirmó Xóchitl Gálvez.

En Hermosillo, Sonora, en otra reunión para juntar firmas de apoyo del proceso del Frente Amplio por México, consideró que fue una "tarugada" millonaria hacer la Refinería de Dos Bocas.

Durante un largo mensaje, expuso lo que le hubiera dicho al presidente, de haberle permitido entrar a Palacio Nacional para ejercer su derecho de réplica: cómo se puede combatir la pobreza con los programas sociales e impulsar las energías limpias.

Señaló que la Comisión Federal de Electricidad está quebrando por usar combustible fósil para generar energía, en vez de haber apostado a que siguiera la producción de energía limpia en el sector privado y luego venderla, que como empresa para eso era buena.

"Pero la obsesión del presidente por el petróleo nos está llevando al traste. ¿Hacer una refinería cuando los coches van a ser eléctricos? ¿Cuando van a ser de hidrógeno? Es una tarugada, pero ya lo hizo", opinó la senadora por el PAN.

Afirmó que el plan no funcionó porque iba a costar 8 mil de dólares y ya lleva 360 mil millones de pesos.

Explicó a los asistentes que por eso no hay dinero para Hermosillo ni para Sonora, ni para los productores del campo de la entidad.

"La lana se la están robando en una refinería que está en el sureste. Hay que ser muy tarugo para que te cueste 2.5 (más) de lo que te iba a costar una refinería", aseveró.

Señaló que la obra del Tren Maya también resultó más costosa de lo que originalmente se consideraba, porque de 120 mil millones, ya va en 400 mil millones de pesos.

"Ahí está la lana que no le ha llegado a Sonora", afirmó a los asistentes.

Dijo que esperaba que el gobernador Alfonso Durazo saliera a la defensa de los productores agrícolas de la entidad, que no tienen precios de garantía ni financiamiento, por lo que generó abucheos para el morenista.

"No podemos seguir haciendo lo mismo. Salieron rateros y pendejos. Necesitamos cien por ciento de capacidad, cien por ciento de honestidad, necesitamos a las mejores mujeres y hombres para trabajar por el País", expuso.

Gálvez agregó que nunca ha puesto a los cuates a trabajar con ella y no le importa que sepan más que ella.

"No necesito uno más güey, no a un tarugo para que no se note, sino a los más listos, a los más capaces", señaló entre aplausos.

Recordó que invitó a trabajar con ella en la entonces Delegación Miguel Hidalgo a Arne Aus den Ruthen, que había sido jefe Delegacional, porque era alguien que sabía más cosas.

Explicó que de haber podido hablar en la mañanera hubiera expuesto cómo se puede resolver el problema de la pobreza.

"Coincidimos en lo mismo, estoy de acuerdo con el presidente, primero los pobres, por eso he luchado como empresaria y como funcionaria, puedo decirle lo que he hecho por los que menos tienen en este País", sostuvo.

Sin embargo, dijo que la diferencia con el presidente es que ella cree que la pobreza se combate generando riqueza y desarrollo.

Más cuidadosa en el discurso, para no presentar propuestas ni hablar de las aspiraciones a la Presidencia, como lo marcó el INE, Xóchitl Gálvez manifestó que se deberán retomar los programas sociales y serán versión 2.0, porque, dijo, los mexicanos merecen más, no "tan poco".

Como ejemplo, reiteró que además de pensión para adultos mayores, hay que garantizar sus medicamentos, atención médica y dotar de prótesis dentales y aparatos auditivos para que tengan mejor calidad de vida.

"Basta de división, de odio, de polarización, de buenos y malos, fifís y chairos. Todos somos mexicanos, todos merecemos más, el Presidente es mi presidente, le guste o no le guste, es Presidente de todos los mexicanos y debe atender a todos los mexicanos y no lo está haciendo".

David venció a GoliatGálvez dijo que está consciente que enfrentará al hombre más poderoso del país al decidir participar en el proceso del Frente Amplio por México, pero afirmó que no le tiene miedo al Presidente.

"No le tengo miedo al presidente, él sí está temblando como gelatina, pero no le tengo miedo. Sé que va a ser una lucha durísima, ando en un vocho y él en un tráiler. No me da miedo. David venció a Goliat, porque estoy acompañada, nos asiste la razón", declaró.

También advirtió que realiza actividades austeras, a diferencia de los aspirantes de Morena.

"Aquí la lana está en Morena, allá sí hay un chingo de lana, en Morena allá están los más machuchones apoyando a los candidatos, si no ¿quién creen que ha pagado los más de 2 mil espectaculares?", cuestionó.

Al finalizar su mensaje, al pedir firmas de apoyo, prometió que dará la batalla.

"Agárrense, van a ver la pelea que le vamos a dar a las corcholatas. Van a ver que esas corcholatas aburridas, que quieren seguir haciendo más de lo mismo, no nos van a durar, vamos a dar una pelea de ideas y propuestas", sostuvo.

También dijo en su discurso que el presidente lo que ha querido hacer con sus ataques es crearle una mala imagen.

"No es justo que un hombre te difame y mienta sobre ti", expresó.

En entrevista, consideró que el Presidente la busca "tiznar" para detener su crecimiento en las preferencias de la ciudadanía,

"¿Para qué mandó gente a que me denuncien? Si no me quieren hacer un tema legal, intenta tiznarme, como él decía", dijo.