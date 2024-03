AMLO dará ahora 'seminario' de historia en mañanera

Ciudad de México.- Al verse impedido de referencias sobre el proceso electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que dará un "seminario" de historia en las mañaneras con pasajes de su nuevo libro, "¡Gracias!".

El espacio en las conferencias matutinas comenzará desde la próxima semana y abordará hazañas de héroes nacionales como lecciones para las nuevas generaciones, justificó.

"¿Saben lo que vamos a hacer? Estaba yo pensando que vamos a ir leyendo, les voy a leer, si no les aburre, algunos capítulos del libro ('¡Gracias!'), pero históricos, vamos a hablar de Hidalgo, ¿no les parece? Es el padre de nuestra Patria.

"¿Quién era Hidalgo?, ¿qué hizo Hidalgo? Vamos a hablar de Morelos, vamos a hablar de Juárez, y así nos llevamos, vamos a hablar de Villa, vamos a hablar de Zapata, vamos a hablar de Madero, vamos a hablar de Lázaro Cárdenas, ¿cómo ven?", planteó.

Aunque la vida de algunos personajes, como Benito Juárez, puede extenderse más de una mañanera, para otros se dedicará al menos 20 minutos, indicó el Presidente.

"En algunos casos pude ser una mañanera, con Juárez dos o tres, pero podemos dividir todo lo que fue el movimiento de Reforma", añadió.

"Pues así, eso no tiene nada que ver con lo electoral, para los jóvenes, un seminario de formación política, recoger las enseñanzas, las lecciones de nuestros héroes", argumentó.

"Me voy a apoyar en los textos, para no improvisar y ser también más ágiles, para hacer las conferencias más ágiles, que dediquemos cuando mucho 20 minutos a eso, para tener tiempo para todo lo demás", planeó.

El próximo 3 de marzo, agregó, hablará de las referencias a Miguel Hidalgo contenidas en su nuevo libro.

Desde las primeras horas de este 1 de marzo iniciaron las campañas y el Presidente pidió a los reporteros en su mañanera que no le pregunten de temas que puedan violar la normatividad electoral.

"Entre todas y todos ayudamos, les pido eso, cooperación para que si hay un tema que no debemos de tocar, nosotros mismos nos autolimitemos, si les parece.

"Ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, no dar ningún motivo, pero además, que no violemos la normatividad", apuntó.

Mientras no sea advertido, dijo, podrá seguir respondiendo.

"Que conste que no me han sacado ninguna tarjeta ustedes, si me sacan una (tarjeta) amarilla me paro inmediatamente", aseguró en referencia al cartón preventivo en futbol.

Ayer, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que consultaría al Instituto Nacional Electoral (INE) lo que puede y no puede decir durante el periodo de veda para no dar algún pretexto a la Oposición de cara a las elecciones de junio.

Desde Yucatán por inauguración de un tramo del Tren Maya, señaló que preguntaría si podría referirse a temas como "bloque conservador", corrupción, el "Instituto a favor de la corrupción", Claudio X. González o "la injerencia de gobiernos extranjeros".

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, dijo por la tarde que el personal de Presidencia ya había sido capacitado al respecto, pero si AMLO lo requería, nuevamente le enviarían la información.

Esta mañana, el Mandatario leyó una lista de 12 puntos sobre criterios jurisdiccionales que son una guía para no violar la veda electoral en sus conferencias matutinas.

"Esta lista es enunciativa más no limitativa y se pueden dar otras figuras conforme a criterios de la Sala Regional Especializada y la Sala Superior", señala el documento.

López Obrador debe abstenerse de difundir propaganda gubernamental con frases, imágenes, voces o símbolos de un servidor público; así como evitar mencionar logros de la Administración, temas de plataformas políticas y no emitir información que pueda incidir en preferencias electorales.

"Las expresiones no deben ser una visión negativa en relación con los partidos políticos inmiscuidos en la contienda electoral, menos aún, si se realiza en un contexto en donde se pronuncia sobre diversos temas vinculados con políticas públicas y de interés general, además de encuadrar a dichos partidos políticos bajo una concepción de instituciones corruptas y antidemocráticas", se lee en uno de los puntos.

El documento afirma que hay límites a funcionarios públicos en comicios que no restringen su libertad de expresión, pues como ejemplo, el Presidente ostenta un cargo de primer nivel y puede hacer llegar sus mensajes a nivel nacional.

"El Presidente debe tener un especial cuidado y prudencia discursiva ante cuestionamientos de los medios de comunicación, ya que por su posición frente a la ciudadanía y encontrándose sujeto al mandato constitucional de imparcialidad o neutralidad, no puede interferir en el ejercicio de otros derechos o en la vulneración a principios rectores del proceso electoral", se añade.

AMLO tampoco debe pronunciarse contra partidos políticos opositores que según su opinión, buscan la mayoría en el Congreso para controlar el presupuesto.

El pasado martes, el Presidente dijo que durante la veda electoral, de manera paralela a las campañas, realizará un recorrido por todo el País para supervisar obras sin audiencias públicas.

Hoy precisó que planea recorrer 23 estados en 20 días de marzo para revisar temas sobre el sistema de salud.