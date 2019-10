Amenazan taxistas con más protestas y bloqueos

Ciudad de México— Taxistas amagaron con protestas y bloqueos viales si las autoridades no cumplen su promesa de realizar operativos contra quienes ofrecen servicios de transporte a través de aplicaciones.

En conferencia de prensa, integrantes del Movimiento Nacional Taxista indicaron que los operativos en los 56 aeropuertos del país y áreas de jurisdicción federal fue un acuerdo al que llegaron ayer en reunión con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta.

Sin embargo, dijeron, en entrevistas transmitidas en medios de comunicación el funcionario se ha retractado.

Esto, advirtieron, podría desatar nuevamente movilizaciones en la Ciudad de México.

Bersaín Miranda, presidente de la organización, dijo que vigilarán que se cumpla con este acuerdo.

"Fue sorpresa las declaraciones del señor subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, porque no se ajusta a los términos de los acuerdos que tuvimos el día de ayer", dijo.

"Hoy, hace una declaración de que no habrán operativos. Nos sorprende de sobremanera porque lo hemos considerado una persona seria (...) nosotros demostramos civilidad y el primer acuerdo que nosotros hicimos fue en el sentido de no salir a manifestarnos porque estábamos conscientes de que había disposición de diálogo".

Ese argumento de las movilizaciones, añadió, quieren dejarlo en el pasado.

"No es nuestro estilo, sin embargo, nos vimos en la necesidad de manifestarnos tanto el 3 de junio como el 7 de octubre. Si no cumplen lo que acordamos, a pesar de que nosotros queramos dejar como producto del pasado las movilizaciones, tendremos que salir nuevamente a las calles para exhibir que las cosas se siguen haciendo mal".

En tanto, el vocero Ignacio Rodríguez Mejía indicó que ellos están a favor de mejorar la calidad de su servicio, pero pidieron "piso parejo".

Aclaró que no están en contra de la tecnología ni de enmendar o regularizarse ante los señalamientos de autoridades.

"Nosotros en todo momento remarcamos y destacamos el apego a lo que la ley marca, el cumplimiento de la ley en materia de transporte y es realizar operativos", apuntó.

Refirió que la Segob les prometió que en un máximo de 15 días tendrán otra reunión en la que valorarán acuerdos y, si no hay avances, analizarán movilizaciones.

El pacto de realizar operativos, informaron, es uno de los cinco consensos a los que llegaron.

Los otros cuatro son: colaborar con la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la elaboración de una ley para regular los taxis y sus aplicaciones, y que se invite a este movimiento a las mesas de trabajo que ya se realizan en el Congreso del Estado de México para analizar y discutir reformas legales en materia de aplicaciones digitales.

Así como un diálogo continuo y la realización de un foro nacional en materia de taxis concesionados y con permiso y aplicaciones de redes de transporte con el fin de exponer resultados.