Amenazan a mujeres que denunciaron maltrato en guardería

Ciudad de México— Sin justicia y bajo amenazas se encuentran hoy dos mujeres que denunciaron maltrato infantil contra una niña de un año y dos meses en la estancia infantil Marylein de la alcaldía de Tláhuac.

"Las evidencias siempre las tienen, pero ellos (la policía) se van al mejor postor, justicia no la hay”, sentenció Lucina Villaba, tía abuela de la niña que presuntamente fue envuelta en cobijas y puesta dentro de una caja de cartón para evitar “que se portara mal”.

La denuncia la hicieron el viernes pasado luego de que una maestra que antes trabajaba en la estancia le mostrará a Lucina una foto de su sobrina nieta dentro de la caja.

"Cuando vi la foto dije que sí era mi niña. La maestra le pidió permiso para entrar a la estancia a hacer pipí y oyó que se quejaban en el baño porque estaba la cortina recorrida, entonces agarra, abre la cortina, ve la carita y era mi niña”, detalló a Excélsior.

Llamaron a la policía, quienes estuvieron dentro con la directora y la maestra responsable de la niña. Jocelyn Medina, una vecina de la colonia, grabó el momento y lo compartió en las redes sociales. El video de 11 minutos muestra la tensión y enojo de los vecinos con las maestras y los policías. Finalmente, quienes eran señaladas como responsables fueron trasladadas al Ministerio Público de la calle Piraña en la colonia del Mar.

No hay detenidos de nada, se levantó el acta aquí en el Ministerio Público de Piraña, de ahí a las 7 y media nos llevaron a la agencia especializada en delitos para el menor, la agencia 59, cuando nada más a ellas las metieron a declarar”, continuó relatando Lucina.









Por otra parte, Jocelyn, la autora del video que hasta el lunes sumaba más de 716 mil reproducciones en la página de Facebook “La Realidad del Mundo”, denunció recibir amenazas de secuestro y muerte.

"Dicen que lo publique (el video) para que con gusto cumplan su amenaza de darme un levantón, eso es lo que a mí me dicen en los mensajes que me mandan, y pues yo lo hago público; si algo me llega a pasar, yo creo que las personas que lo están haciendo, no estoy segura, pero yo creo que son o familiares o la misma maestra la que se pasó de lista en este asunto”, refirió a Excélsior mientras mostraba algunos de los mensajes que le han llegado a la aplicación messenger de Facebook.

Por estos mensajes Jocelyn ya levantó una denuncia y asegura que vienen de un perfil apócrifo de la maestra que originalmente entregó la foto del maltrato de la niña a Lucina.

La niña se encuentra sana y salva en su casa, mientras la fachada de la estancia ha sido pintada, pues se trataba de un inmueble rentado. La caja y la cobija donde fue amarrada la niña fueron llevadas el día de la incursión policiaca, según se aprecia en el video del momento de la detención.