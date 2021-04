Amenaza Salgado a consejeros del INE

Ciudad de México— Ante sus simpatizantes, Félix Salgado Macedonio amenazó con buscar e ir a las casas de los siete consejeros que votaron en contra de la cancelación de su registro como candidato a la gubernatura de Guerrero, pero más tarde, ante la polémica que generó, desistió.

“Los vamos a hallar a los siete, los vamos a buscar y vamos a ver a Córdova. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo? ¿Sí les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita? De lámina negra, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, ¡cabroncito, eh!”, advirtió ante el “sí” de decenas de sus seguidores.

Horas más tarde, después de que su amago se viralizó en redes sociales, y que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exigiera conducirse dentro de la legalidad, el senador con licencia afirmó que siempre no iría.

“No vamos a ir a la casa de Lorenzo, no vamos a ir, yo ya sé dónde vive, ya me dieron bien la dirección, pero no vamos a ir, aquí vamos a esperar a Lorenzo, algún día tiene que venir acá”.

“Ahora no voy a su casa, para que esté tranquilo el señor. No es amenaza, no es violencia”, dijo.

Tanto el guerrerense como el líder nacional de Morena, Mario Delgado, responsabilizaron a los medios de comunicación de sobredimensionar la amenaza de buscar a los consejeros en sus casas.

“¿Ustedes saben dónde vive Andrés Manuel? Ahí en Palacio. Que se sepa en dónde vivimos. ¿Hay algún inconveniente? ¿Entonces, qué esconden? ¡Ah, pero es una bomba! Salgado Macedonio incita a la violencia”.

“Ahora dicen que estoy haciendo apología de la violencia. ¿A poco eso es violencia?”, arengó ante sus seguidores, quienes respondieron con el “no” que se esperaba.

Salgado afirmó que hoy martes, cuando el Consejo General del INE emita su decisión, se regresará a Acapulco, y si no es favorable la resolución impugnará ante el Tribunal Electoral y, junto con “la gente”, redefinirá las acciones a tomar.

“Dan vuelo a declaraciones para desprestigiarnos, no estamos amenazando a nadie, no estamos presionando a nadie, estamos aquí porque tenemos la libertad de oponernos a actos en contra de la democracia”, agregó.

Sin embargo, las distintas intervenciones del aspirante y Delgado ante decenas de morenistas estuvieron plagadas de amenazas.

“Se equivocan, con nosotros se picaron el ojo, no vamos a admitir un atropello, y que no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar”, apuntó Salgado.

Al mitin llegó una veintena de diputados, quienes también acusaron a los consejeros de buscar reventar la democracia.