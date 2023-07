Amenaza nuevo grupo armado a 'El Machete' en Chiapas

Ciudad de México.- Un nuevo grupo armado, el cual se identifica como "Ejército Civil del pueblo indígena", advirtió una disputa con al menos doscientas personas en contra de la presunta autodefensa "El Machete" en el Municipio de Pantelhó, en la región de Los Altos de Chiapas.

Con armas largas, rostro tapado y en distintas calles del Municipio, los sujetos han realizado amenazas contra "El Machete", al asegurar que este grupo que surgió en junio de 2021 se alejó de su promesa de evitar violencia, y ahora son autores de desapariciones y asesinatos.

PUBLICIDAD

Desde el 1 de julio pasado, un sujeto en la cabecera municipal lanzó una primera advertencia.

"Más de 31 gentes (desaparecidos), aparte homicidios que se han cometido a los alrededores, tiene que haber un cambio, porque si no el Gobierno local va a seguir perjudicándonos, seguir cometiendo cosas criminales, señores estamos presentes para evitar que vuelva la violencia", dijo en un micrófono.

"No queremos más agresiones en contra nuestra, no queremos ningún tipo de violencia, no queremos que vaya a haber agresiones en contra de un ciudadano de parte de 'El Machete'".

El pasado lunes y durante este martes, otros sujetos exigieron a las autoridades federales y estatales no intervenir en su decisión de atacar a la presunta autodefensa, así como al Concejo municipal, el cual fue creado en junio de 2022 ante la falta de un Alcalde.

"Pedimos a la GN, Ejército y FGE no proteja nuevamente a estos sicarios como en junio de 2021 cuando desaparecieron a 21 inocentes. "¡Fuera Machete!", dijo uno de ellos.

"No queremos violencia, si 'El Machete' nos ataca, tenemos que defendernos. A todos los ciudadanos que no teman, no tengan miedo, andamos patrullando".

Niega Pantelhó control de nuevo grupo

En contraste, el Concejo municipal, a cargo de Alberto González Santis, respondió que era falso que un grupo armado haya tomado el control de Pantelhó.

"El supuesto control de nuestro Municipio por un pequeño grupo armado en nuestro pueblo para intimidar y amenazar la tranquilidad de nuestra gente es totalmente falso", se afirmó en un comunicado.

"Les decimos a los grupos que intentan violentar la paz, que si tienen aspiraciones políticas o desean el poder, que no nos opondremos a ello, siempre que lo busquen por la vía legal y constitucional".

Ligan a grupo armado con viejo grupo criminal en Pantelhó

En reportes extraoficiales, se aseguró que este nuevo grupo armado es impulsado por "Los Herrera", como se le conoce a un grupo político que dominó durante 20 años, bajo el amparo del PRD, la zona.

"Los Herrera" son liderados por Austreberto Herrera Abarca, detenido en 2019 por homicidio calificado, a quien señalaban de tener nexos con la ex Alcaldesa de Pantelhó, Delia Janeth Flores, y con el esposo de ella, Raquel Trujillo, quien aunque ganó las elecciones, nunca pudo tomar posesión del cargo en 2021.

Así surgió "El Machete" en Pantelhó

En junio de 2021, sujetos armados aseguraron que integraban la autodefensa de "El Machete" justo para combatir a "Los Herrera".

"Fue en el 2002 cuando el señor Austro Berto Herrera Abarca se quiso autonombrar para ser juez municipal de Pantelhó. Austro Berto le abrió las puertas al crimen organizado, a los narcotraficantes y así comenzó a matar a todos los que se oponen con sus actividades", aseguraron en su presentación.

"Vemos que ha matado a un aproximado de 200 personas. Y al principio denunciamos, pero el Ministerio Público nunca tomó en cuenta nuestras denuncias y algunos compañeros fueron asesinados por denunciar la violencia que estamos viviendo".

En Los Altos de Chiapas, además de la violencia armada en Pantelhó, también se han registrado durante el actual sexenio del morenista Rutilio Escandón enfrentamientos en Chenalhó, en Altamirano y en Simojovel.