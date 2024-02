Amenaza CJNG con 'limpia' en Tabasco

Tabasco.- Presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) anunciaron que van a llevar a cabo una operación de limpieza para acabar con la violencia en Tabasco, por parte, supuestamente, de miembros de un célula delictiva conocida como "La Barredora".

Además, pese a informes de seguridad que los señalaba como cómplices, el CJNG se deslindó de la quema de vehículos y robos en la entidad, y exigió a "La Barredora" dejar de dañar a la ciudadanía para enfrentarse con ellos.

"Este comunicado es para ti, Daniel Hernández Montejo, alias El H o Prada, líder principal de La Barredora", sentencia a través de un video un hombre rodeado por más de una veintena de hombres encapuchados y fuertemente armados.

El encargado de dar el mensaje acusa que el grupo criminal, integrado por antiguos miembros del Cártel de los Zetas, tiene compradas a las autoridades y es la responsable de la violencia en la entidad.

"Baluo, El Mudo; Kevin Iniesta, alias El Poli; Luna, alias El Guasón o el 50; Chelo Gordo; Chuky. Todos ellos son ex trabajadores de Toño Guízar, ellos son los principales generadores de violencia que hoy se vive en el estado de Tabasco", afirma.

"Ya dejen de hacerle creer a la gente que son gente del Señor Jardinero. Que les quede claro que el CJNG no apoya a secuestradores, rateros, violadores, extorsionadores y Zetas", apunta.

Toño Guízar, a quien se hace referencia en el video, no es otro sino Antonio Guízar Valencia, hermano de José María, alias "Z-43", quien fue asesinado por el CJNG en 2005.

"Ya estamos aquí, la gente de los cuñados del señor Mencho (Nemesio Oseguera Cervantes). Vamos a limpiar el estado de todas estas lacras", agrega.

Sin embargo, sostiene que la guerra que está declarando no es en contra del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino de las personas que tienen aterrorizado "su estado".

Tras la ola de ataques y de asaltos armados registradas en Tabasco, el comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Morán, afirmó que quienes realizaron los delitos fueron vándalos, pero no integrantes de cárteles del crimen organizado, pues éstos no existen en la entidad.

"Siempre he estado en el entendido que no tenemos cárteles aquí, realmente son grupos de vándalos, que son los mismos, antes se llamaban 'La Barredora', luego se ponen Cártel de Noreste cuando ya no les conviene, luego se ponen Cártel de Jalisco, ellos se están autonombrando, pero siguen siendo los mismos delincuentes", expresó.